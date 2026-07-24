Luego de las acusaciones en Estados Unidos de que la lechuga mexicana albergaba Cyclospora cayetanensis, causante del brote de "diarrea explosiva" en varios estados de aquel país, representantes del sector agroalimentario en México consideraron necesario incrementar el presupuesto en sanidad.

En 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) obtuvo un presupuesto de 6 mil 884 millones de pesos, cifra que bajó a 5 mil 86 millones en el 2026, es decir, 26.1% menos, sin considerar la pérdida del poder adquisitivo que se da por efectos inflacionarios.

En esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos señaló a la lechuga mexicana picada que se utiliza en Taco Bell por tener supuestamente el parásito de ciclospora.

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Lugo, se retractó de su declaración en la que afirmaba que una muestra de lechuga producida por Taylor Fresh Foods, que opera en Guanajuato, había dado positivo a ciclospora, causante del brote diarreico que impacta al vecino del norte.

El señalamiento afectó directamente a los productores mexicanos, sobre todo de Guanajuato, Zacatecas, Puebla, Aguascalientes y Sonora, quienes mandan el 97% de las 153 mil toneladas de exportación a Estados Unidos.

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Sin embargo, se trató de un falso positivo. Autoridades sanitarias de la Secretaría de Salud y de Senasica llevaron a cabo un análisis en 14 muestras de lechuga y agua y descartaron la existencia de la Ciclospora cayetanensis.

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Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) aseguró que es “preocupante que, mientras aumentan los riesgos sanitarios, el intercambio comercial y las exigencias internacionales, los recursos destinados al Senasica se hayan reducido”.

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Afirmó que la sanidad y la inocuidad deben considerarse como asuntos de seguridad nacional y no deben ser negociables ni depender de presupuestos insuficientes.

Agregó que menos recursos reducen las campañas zoosanitarias y fitosanitarias, la inspección y vigilancia del sector agropecuario, laboratorios y diagnósticos, investigación científica, certificación de unidades productivas, atención de emergencias sanitarias y fortalecimiento de la inocuidad y trazabilidad.

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El GCMA añadió que, en el caso de la lechuga, “la coordinación entre México y Estados Unidos, sustentada en evidencia científica y trazabilidad, permitió aclarar el caso. Las alertas sanitarias deben manejarse con rigor, rapidez y proporcionalidad para evitar daños injustificados a productores, empresas y exportadores”.

Hace una semana, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Jorge Esteve, dijo que el presupuesto de sanidad se redujo en más de 50% en los últimos 10 años, pero en ese mismo período se incrementó la producción agrícola y ganadera, lo que significa que no se puede dar una vigilancia completa.

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