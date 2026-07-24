Chuburná Puerto, Yuc. - Habitantes y colectivos ambientalistas denunciaron que un proyecto inmobiliario amenaza la conservación de las dunas y la anidación de tortugas en Chuburná Puerto.

Señalaron que este proyecto contempla intervenir más de 92 mil metros cuadrados para construir torres de departamentos, estacionamientos, áreas comerciales, vialidades y amenidades.

Sobre este caso, el Colectivo Salvemos las Dunas denunció la destrucción de este ecosistema clave para el desove de tortugas marinas, debido a la construcción de un complejo de departamentos.

Además, informó que solicitó datos ante la SEMARNAT sobre los permisos otorgados a la obra, el dictamen de impacto ambiental, el destino de las especies que habitan la zona y la autoridad que autorizó el proyecto.

Años atrás, el acceso de vehículos a este sitio quedó restringido debido a su importancia ambiental. | Foto: Especial.

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“No vamos a guardar silencio. Como ciudadanos tenemos derecho a saber qué está ocurriendo y a que se investigue a fondo cómo y por qué se están autorizando proyectos en un ecosistema tan valioso”, manifestó la asociación.

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Además, el colectivo lanzó una campaña para solicitar la protección de este ecosistema de Chuburná Puerto, pues denuncian que en la zona comenzaron los trabajos relacionados con el desarrollo inmobiliario.

Precisaron que las dunas de Chuburná Puerto representan un refugio para diversas especies de flora y fauna, incluidas las tortugas marinas que anidan en la costa.

Los participantes de la campaña recordaron que, años atrás, el acceso de vehículos a este sitio quedó restringido debido a su importancia ambiental y cuestionan las acciones de las autoridades ante la situación actual.

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JACL