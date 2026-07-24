El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, anunció este viernes cambios trascendentales en la estructura de la Liga MX. Entre ellos, se oficializó el nombramiento de Francisco Iturbide como nuevo presidente ejecutivo de la Liga mexicana.

Después de un recorrido de 11 años en la Femexfut a la que llegó como becario, Iturbide llega al alto mando de la Liga MX; sin embargo, antes intentó adentrarse al mundo del futbol cancha y probó suerte en las Fuerzas Básicas de las Águilas del América, para después intentarlo en la Liga de Expansión con los Alebrijes de Oaxaca.

"Agradezco al Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol por su confianza y designación. Llegué hace 11 años como becario a esta institución convencido de que con trabajo, paciencia y dedicación, se pueden alcanzar tus sueños. Es un gran orgullo representar la Liga en esta etapa que comienza”, declaró Iturbide Cera.

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🗣️ Francisco Iturbide da sus primeras palabras como nuevo presidente ejecutivo de la Liga MX pic.twitter.com/TeovbGKDHg — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 24, 2026

Antes de llegar a la presidencia de la Liga MX, Iturbide fungió como Director General de Competencias, Operaciones y Desarrollo. Para llegar al actual cargo, Mikel Arriola explicó que debe obtener el visto bueno del Comité de Ética y Buen Gobierno y posteriormente la ratificación del 50% + 1 de los miembros de la Asamblea de Dueños.

“Mi objetivo es claro, continuar consolidando nuestra liga, aprovecharé el buen rumbo que deja el Comisionado de crecimiento económico y comercial, velando por la integridad de la competencia y elevando la calidad del producto", aseveró en su presentación.

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"Tenemos la obligación de ser cada día mejores para nuestros aficionados y construiremos una estrategia de inversión en infraestructura y conectividad que garantice estándares mínimos de calidad que nos ayuden a mejorar la experiencia del aficionado”, agregó en su presentación.

Las tareas que le deja Mikel Arriola, Comisionado de la FMF

Desde esta nueva responsabilidad, Francisco Iturbide encabezará la dirección estratégica de la competencia, la definición de calendarios y formatos deportivos, el desarrollo de Fuerzas Básicas, la estrategia comercial y de crecimiento de audiencias, la participación internacional de los Clubes y la coordinación de los cuatro comités del nuevo Gobierno Corporativo.

Asimismo, Mikel Arriola enfatizó algunas tareas que deberá llevar a cabo el nuevo mandamás de la Liga MX, entre las que destacan las siguientes:

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Asegurar que el Calendario de las distintas competencias responda permanentemente al desarrollo deportivo, a mejorar la calidad de la competencia, la experiencia del aficionado y a generar valor comercial para los socios de la Liga MX .

de las distintas competencias responda permanentemente al desarrollo deportivo, a mejorar la calidad de la competencia, la experiencia del aficionado y a generar valor comercial para los socios de la . Mantener la integridad de las competencias a su cargo e incrementar el valor de la Liga y sus clubes, manteniendo una permanente comunicación y atención a los socios de la LIGA MX .

. Gestionar con los vicepresidentes de las distintas áreas, los servicios necesarios para el adecuado desarrollo y crecimiento de la LIGA MX .

. Mantener la coordinación institucional tanto con la FMF como con otros organismos internacionales, informando tanto al Comisionado como a la Asamblea de Socios de la LIGA MX.

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