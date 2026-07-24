Los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones, supuestas narcolanchas, han matado a por lo menos 13 mexicanos, de acuerdo con una investigación publicada por el diario estadounidense Los Angeles Times.

La cifra incluye dos embarcaciones con ocho pescadores mexicanos que partieron de Punta Pérula, en Jalisco, hacia el mar Pacífico en febrero y nunca volvieron.

Su desaparición coincidió con el anuncio, el pasado 16 de febrero, del Comando Sur estadounidense, de que había destruido dos embarcaciones y asesinado a ocho “narcoterroristas”.

En una nota titulada “Los ataques aéreos de EU en el mar están matando a ciudadanos mexicanos”, Los Angeles Times señala que al menos otros cinco mexicanos han muerto en ataques a embarcaciones por parte de EU en otras partes de América Latina.

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De acuerdo con el medio estadounidense, los ataques de la administración del presidente Trump han causado temor entre pescadores de pueblos como La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, de donde eran originarios siete de los ocho hombres asesinados en febrero, y que se dedican a actividades legales.

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Narcotraficantes que habían contratado a los ocho para traficar cocaína aseguraron que los botes fueron bombardeados por el ejército estadounidense.

“Sabían los riesgos que corrían”, dijo a Los Angeles Times el padre Rigoberto Cruz, un sacerdote católico local, refiriéndose a los fallecidos. Afirma que los familiares “entienden por qué pasó todo esto”.

Ocho personas de La Cruz de Huanacaxtle informadas del caso de los ocho desaparecidos dijeron al Times que era de conocimiento público que los hombres a veces ganaban dinero extra transportando gasolina a alta mar, donde reabastecían a las lanchas rápidas que transportaban cocaína desde Sudamérica.

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Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026

Mano dura de Trump contra los cárteles

Trump ha optado por una estrategia de mano dura frente a los cárteles de la droga y desde septiembre pasado comenzó a atacar embarcaciones que, afirma, trafican drogas. Desde entonces, ha asesinado al menos a 221 personas. Las operaciones han desatado críticas de la ONU y expertos que alegan que se trata de ejecuciones extrajudiciales.

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Hasta ahora, se sabía de venezolanos, colombianos y ecuatorianos muertos en estos ataques, pero no que hubieran fallecido mexicanos.

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En pueblos costeros de México, pescadores han zarpado y luego han desaparecido, y las fechas de sus desapariciones coinciden en gran medida con los impactos de misiles en embarcaciones reportados por Estados Unidos.

En algunos casos, funcionarios locales y miembros del crimen organizado les dijeron a los familiares de los pescadores desaparecidos que sus seres queridos habían sido asesinados por misiles estadounidenses, detalló el Times.

En la imagen se muestra una embarcación en llamas luego de ser atacada por el ejército de EU en el mar Caribe. Foto: EFE

Estados Unidos no ha revelado la ubicación exacta de ninguno de los 64 ataques que ha llevado a cabo hasta la fecha. Solo ha dicho que se han registrado en aguas internacionales del Océano Pacífico o del mar del Caribe.

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Tampoco ha dado detalles sobre las personas que han sobrevivido a esos ataques. Ni siquiera si fueron rescatados y, de ser así, en dónde se encuentran.

Consultado por el Times, Moisés López Pedroza, portavoz de la Armada de México, dijo que solo podía confirmar que no se habían producido ataques dentro de la Zona Económica Exclusiva de México, que se extiende 200 millas náuticas desde la costa mexicana.

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