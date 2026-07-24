La madre buscadora y activista, Ceci Patricia Flores Armenta, informó que, junto a madres buscadoras del estado de Jalisco, localizaron un presunto crematorio clandestino en el municipio de Ayutla, por lo que solicitaron acompañamiento de la Comisión estatal de Búsqueda de Personas para asistir al lugar; sin embargo, su petición fue rechazada por el propio comisionado Víctor Hugo Ávila Barrientos.

Por medio de una denuncia en redes sociales, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó que las autoridades estatales obstaculizan las búsquedas de las familias al no brindarles apoyo para el traslado y acompañamiento en la jornada de búsqueda, trabajos en campo y alimentos.

"¿Qué más esperan de nosotras? Ya hicimos el trabajo de localizar el sitio. Lo único que solicitamos es acompañamiento y traslado para poder llegar al lugar y continuar con la recuperación de los restos. No contamos con vehículos, no contamos con recursos económicos y, una vez más, tampoco contamos con el respaldo del gobierno", escribió la madre buscadora en su cuenta de X.

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Madres buscadoras hallan presunto crematorio clandestino en Jalisco con aparentes restos humanos calcinados (24/07/2026). Foto: Tomada de X (@CeciPatriciaF)

Asimismo, señaló que "buscar no debería ser una condena para las familias" ya que es un derecho y una obligación del Estado mexicano. "Las Madres Buscadoras de Jalisco estamos desesperadas. No estamos pidiendo privilegios; estamos exigiendo el cumplimiento de una obligación legal y humana", arremetió.

El presunto crematorio clandestino fue localizado en la región de Ayutla, en el estado de Jalisco, y a decir de la propia Ceci Flores, los hallazgos se tratan de "numerosos restos humanos calcinados". En imágenes compartidas en redes sociales se muestra un montón de lo que parecen ser restos totalmente calcinados y apilados junto a una barda de tabiques deteriorados por el paso del tiempo.

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Madres buscadoras hallan presunto crematorio clandestino en Jalisco con aparentes restos humanos calcinados (24/07/2026). Foto: Tomada de X (@CeciPatriciaF)

Comisión de Búsqueda de Jalisco rechaza apoyar a madres buscadoras

En el oficio -enviado por la activista y dirigido a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco el pasado 21 de julio- se lee que solicita traslado, alimentos, herramientas en campo y acompañamiento a un grupo de 35 personas que forman parte de los colectivos de familias de personas desaparecidas, quienes alistan una visita al lugar el próximo 25 y 26 de julio del presente año.

En respuesta a dicha solicitud, el oficio fechado ese mismo 21 de julio y firmado por el comisionado de búsqueda estatal, Víctor Hugo Ávila Barrientos, se lee que no es posible atender la petición debido a la "agenda operativa de la Comisión".

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Ceci Flores, madre buscadora. Foto: Especial

"Le informo que la agenda operativa de la Comisión no permite atender la petición en los términos y condiciones requeridos para esas fechas. Con el firme propósito de encontrar alternativas viables y brindarles el respaldo institucional en el marco de competencia de esta Comisión y de nuestras capacidades, le propongo celebrar una mesa de trabajo el próximo jueves 23 de julio de 2026 a las 11:00 horas en las instalaciones de esta Comisión, a fin de establecer los acuerdos correspondientes en el marco de nuestra competencia", escribió el comisionado.

En este sentido, Ceci Flores, quien desde 2015 mantiene la búsqueda de su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores, rechazó la negativa de la Comisión estatal diciendo que "resulta inconcebible que la institución creada para atender a las víctimas y apoyar las labores de búsqueda hoy nos dé la espalda cuando más la necesitamos".

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