Ecatepec, Méx.- La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, informó que después de una década, Ecatepec salió del top de los 10 municipios con mayor percepción de inseguridad, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

El estudio que realiza el INEGI muestra que Ecatepec avanzó en percepción de inseguridad en 8.9%, entre los trimestres de marzo y junio de este año.

Lo anterior es cinco veces mayor a la disminución promedio nacional, y pasó del tercer lugar en inseguridad en el primer trimestre del 2026 al número 12 en el tercer trimestre, agregó la edil.

Ecatepec salió del top 10 de las ciudades con mayor percepción de inseguridad; avanzamos, pero nuestra tarea todavía no termina”, puntualizó Azucena Cisneros Coss. Foto: Especial

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“Hemos iniciado desde muy temprano. Estamos atendiendo el tema de seguridad, no podemos descansar, los operativos se hacen todos los días en diferentes puntos del municipio, no podemos descansar hasta que todos los vecinos se sientan seguros”, mencionó Cisneros Coss.

Ecatepec se sumó a la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que prioriza la atención a las causas, el fortalecimiento institucional y la coordinación efectiva en el territorio.

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Cisneros sostuvo que pasar del tercero al 12 lugar en la ENSU representa un logro y es señal de avance, sin embargo, Ecatepec no puede bajar la guardia y es necesario seguir trabajando de manera coordinada en el mismo rumbo, con el respaldo de la población.

Ecatepec se sumó a la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Especial

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“Ecatepec salió del top 10 de las ciudades con mayor percepción de inseguridad; avanzamos, pero nuestra tarea todavía no termina”, puntualizó la alcaldesa de Ecatepec.

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La localidad registra una baja del 60% en delitos de alto impacto, como robo de vehículo y a casa habitación, extorsión y homicidio doloso, lo que significa el índice más bajo de los últimos siete años, dijo Azucena Cisneros.

“Durante gobiernos del PRI, como el del exalcalde Indalecio Ríos (2016-2019), Ecatepec se posicionó de manera constante en el lugar número 1 a nivel nacional en volumen de robo de vehículos, ya que en promedio hurtaron 27 vehículos por día, y en 2018 se reportaron 11 mil 060 carpetas de investigación abiertas por este delito”, sostuvo la presidenta de Ecatepec.

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También informó que Ecatepec pasó de 8 mil 681 robos de vehículo en 2019 a 2 mil 438 en 2025, una disminución de casi 72%, y el delito de extorsión bajó de 329 casos registrados en 2024 a 224 en 2025, mientras que en homicidio doloso se logró reducir de 193 casos en 2024 a 129 en 2025, y el robo a transeúnte pasó de 2 mil134 denuncias a 1 mil 768 en un año.

vr