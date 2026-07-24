La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que mantiene una investigación por el posible despojo, a partir de la denuncia presentada por una vecina de la calle Matías Romero, en la colonia Del Valle por el cual hay un bloqueo vecinal en la zona.

Aseguró que la denuncia fue presentada el pasado martes 21 de julio y desde ese día el agente del Ministerio Público pidió intervención de elementos de la Policía de Investigación, quienes realizan diversas diligencias para recabar videograbaciones, revisar la documentación relacionada con el inmueble en cuestión y establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Además, la FGJ citó a entrevista a la persona que realizó la denuncia para ampliar su entrevista, aportar la documentación relacionada con la posesión y propiedad del predio, así como entregar videograbaciones y permitir el acceso al lugar para la intervención pericial.

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La FGJ aseguró que identificó dos denuncias más presentadas por la misma persona y relacionadas con el mismo inmueble, en junio pasado: una es por allanamiento y otra por robo de objetos.

Dichas denuncias corresponden a hechos distintos, se aseguró.

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La FGJ dijo que personal del área de Atención Ciudadana acudió al lugar en la colonia Del Valle donde se mantiene una manifestación por estos hechos, para escuchar planteamientos, recabar información sobre los casos señalados y ofrecer acompañamiento para realizar las denuncias correspondientes.

Asimismo, propuso la instalación de mesas de trabajo para revisar cada caso de manera individual, en cuanto los manifestantes lo aprueben.

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