El pasado jueves 23 de julio, The Capital Grille abrió sus puertas a la segunda edición de Off the Record, un espacio de análisis en el que participan destacados periodistas y analistas de El Gran Diario de México.

En esta ocasión, los asistentes conversaron con Salvador García Soto, autor de la columna Serpientes y Escaleras, que se publica cada tercer día en EL UNIVERSAL.

Durante la experiencia, los asistentes participaron activamente en la charla mediante preguntas que fueron respondidas por el periodista. | Foto: Hugo Salvador.

Durante la experiencia, los asistentes disfrutaron de un desayuno gourmet, escucharon el análisis del periodista sobre la situación política del país y le plantearon preguntas que fueron respondidas durante la sesión.

Los lectores de EL UNIVERSAL participaron en una charla con Salvador García Soto en el restaurante The Capital Grille. | Foto: Hugo Salvador.

El encuentro, realizado en el restaurante The Capital Grille en Paseo de la Reforma, contó con un desayuno que comenzó con fruta fresca de temporada, acompañada de yogurt natural y granola.

Durante el encuentro se sirvió un omelette gratinado, relleno de espinaca y acompañado de tocino crujiente. l Foto: Hugo Salvador.

Como plato fuerte se sirvió un omelette gratinado, relleno de espinaca y acompañado de tocino crujiente. El menú también incluyó jugos naturales de naranja y verde, pan dulce recién horneado y café.

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¿De qué trató la conversación con Salvador García Soto?

Durante la charla García Soto advirtió que la cercanía de las elecciones parlamentarias del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos podría traducirse en una mayor presión sobre el gobierno mexicano durante septiembre y octubre, a través de investigaciones judiciales y exigencias relacionadas con la entrega de políticos presuntamente vinculados con el narcotráfico.

Salvador García Soto durante la segunda edición de "Off the Record". | Foto: Hugo Salvador.

“En lo político sí vamos a ver este embate cada vez más fuerte en contra del régimen actual. Sí existe este intento desde Estados Unidos de desmantelarlo, de debilitarlo, y eso se ve claramente en sus acciones de acusar a políticos que han vinculado con el narcotráfico”, señaló.

El periodista consideró que México se ha convertido en un objetivo estratégico para el gobierno de Donald Trump, tanto por su geopolítica como por la necesidad del Partido Republicano de mejorar su posición antes de las elecciones de noviembre.

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“Esta embestida tiene que ver con la urgencia que tienen Trump y el Partido Republicano de llegar bien a las elecciones parlamentarias de noviembre, que, según los sondeos, no les favorecen”, explicó.

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Afirmó que las acciones contra personajes mexicanos podrían representar beneficios electorales para el mandatario estadounidense.

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“México es el objetivo que sí le da y le dará votos. En la medida en que Trump empiece a llevarse políticos y a capturar objetivos, como lo hicieron con El Mencho”, sostuvo.

Por ello, anticipó que en los próximos meses podrían aumentar las exigencias de Washington para que México entregue a actores políticos.

“Creo que en estos meses, entre septiembre y octubre, vamos a ver cosas cada vez más fuertes en cuanto a la presión para que se entreguen políticos y, si no los entregan, creo que van a venir por ellos en algún momento”, advirtió.

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García Soto también analizó la situación política de México, que describió como un escenario marcado por un creciente autoritarismo, el debilitamiento de los contrapesos democráticos y la influencia del narcotráfico.

“Creo que lo más preocupante en México es que seguimos avanzando sobre una ruta en la que los ciudadanos estamos perdiendo cada vez más espacios, mecanismos de control y contrapesos del poder”, expresó.

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Al finalizar la sesión, García Soto agradeció la apertura del proyecto Off the Record, al considerar que permite romper las barreras de los medios de comunicación tradicionales y propicia un intercambio directo entre los periodistas y los lectores.

Lectores de EL UNIVERSAL asistieron a un desayuno gourmet junto al columnista Salvador García Soto. | Foto: Hugo Salvador.

La iniciativa forma parte de la apuesta de EL UNIVERSAL por generar espacios de análisis político acompañados de experiencias gastronómicas que permitan un acercamiento entre los suscriptores y los columnistas del diario.

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