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Tras el triunfo de España contra Argentina en la final del Mundial de Futbol, miles de aficionados se reunieron en la Glorieta del Ángel de la Independencia para festejar.
Con banderas de México y del país europeo, así como con espumas y playeras verdes, las personas corearon porras en favor del nuevo campeón de futbol y en contra de la selección argentina.
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A pesar de la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, varias personas llegaron a la celebración con latas de cerveza y botellas en la mano.
Además, la circulación vial de Paseo de la Reforma quedó bloqueada en ambos sentidos entre la Glorieta del Ahuehuete y el Ángel de la Independencia.
Decenas de aficionados españoles se reunieron en la Glorieta de Cibeles para celebrar la victoria de la Selección de España.
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dmrr/rmlgv
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