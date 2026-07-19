Un hombre de 30 años, quien se identificó como ciudadano extranjero, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras ser señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido el martes pasado en la colonia Polanco Quinta Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

La captura se realizó después de un operativo de búsqueda apoyado con cámaras de videovigilancia y, durante la revisión, los policías le aseguraron una navaja con aparentes manchas de sangre y 50 dosis de presunta marihuana. El caso quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

Los hechos comenzaron cuando policías que patrullaban la zona fueron alertados sobre una riña entre personas en situación de calle en el cruce de avenida Homero y Galileo. Al llegar encontraron a un hombre de aproximadamente 55 años con una lesión en el pecho; paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que el sitio fue resguardado mientras personal ministerial iniciaba las diligencias correspondientes.

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Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima y otro hombre habrían discutido por el espacio que utilizaban para dormir. Con esa información, los agentes desplegaron un operativo de localización y, mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad, identificaron a un individuo que presuntamente huyó del lugar después de la agresión.

El sospechoso fue ubicado en la colonia Polanco Segunda Sección, donde intentó escapar al notar la presencia policial. Tras ser alcanzado, los uniformados realizaron una inspección preventiva en la que localizaron las bolsas con aparente marihuana y una navaja retráctil de aproximadamente 10 centímetros con manchas hemáticas.

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El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación legal y dará seguimiento a la investigación por el homicidio y la posible posesión de narcóticos.

dmrr