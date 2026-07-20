La Copa del Mundo terminó de la peor manera para Argentina. En la Final disputada en el Estadio de Nueva York, la Albiceleste cayó 1-0 ante España, dejando escapar la oportunidad de conquistar el bicampeonato mundial y de darle una despedida soñada a Lionel Messi en su último partido en la máxima justa.

El conjunto sudamericano llegó al encuentro lleno de confianza tras eliminar a Inglaterra en las semifinales. Sin embargo, fue superado por una selección española que supo imponer condiciones y encontró la diferencia en los tiempos extra gracias a una anotación de Ferran Torres, gol que terminó entregándole el título al equipo europeo.

Lee también Tunden a Ricardo La Volpe por comentario antes de la final del Mundial: "Los mexicanos se venden"

Mientras la derrota argentina se consumaba sobre el terreno de juego, una escena en las tribunas comenzó a ganar notoriedad en redes sociales. Un aficionado mexicano se volvió viral al protagonizar un peculiar festejo frente a un seguidor argentino, con quien previamente habría intercambiado insultos durante el encuentro.

Los hechos ocurrieron en las gradas del estadio, donde el aficionado mexicano respondió a las provocaciones de una manera ingeniosa: sacó una tarjeta roja y simuló expulsar a su rival de manera simbólica, desatando la reacción de quienes se encontraban alrededor.

Lee también Andrés Guardado se suma a los festejos de España y celebra con el equipo en plena cancha

[Publicidad]

En los videos compartidos en redes sociales también se observa al seguidor tricolor bailando frente al grupo de aficionados argentinos. Para cerrar la celebración, se quitó la camiseta de México y mostró una playera de España con el nombre de Lamine Yamal, una imagen que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas tras la Final del Mundial.