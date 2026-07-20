Con toda una vida ligada al futbol mexicano, tanto como jugador, entrenador y analista, Ricardo Antonio La Volpe se ha convertido en una de las figuras más reconocidas dentro del balompié nacional.

Por ello, causó sorpresa una de sus más recientes declaraciones, luego de ser cuestionado sobre cuál era su selección favorita entre Argentina y España para conquistar la Copa del Mundo.

Lee también Andrés Guardado se suma a los festejos de España y celebra con el equipo en plena cancha

"Qué querés que te diga? Soy argentino, ¿qué quieres que te diga? Los únicos que se venden son ustedes los mexicanos", respondió el estratega a un aficionado mientras se dirigía a presenciar el encuentro.

Las palabras del extécnico de la Selección Mexicana, a la que dirigió durante la Copa del Mundo de 2006, no tardaron en viralizarse en redes sociales. Las reacciones fueron inmediatas, con usuarios que criticaron sus declaraciones, solicitaron su salida de los espacios televisivos en los que participa y recordaron algunos de los momentos más controversiales de su carrera.

Lee también Figura de la Selección de Brasil celebra la derrota de Argentina en la Copa del Mundo

[Publicidad]

Horas después de convertirse en tendencia, La Volpe recurrió a sus redes sociales para ofrecer una explicación y disculparse, asegurando que está profundamente agradecido con México y con los mexicanos. Además, sostuvo que sus palabras fueron sacadas de contexto.

"Quiero aclarar un comentario que ha circulado en redes. La respuesta fue en el contexto de una conversación informal en la que me preguntaron a qué selección apoyaba. Mi respuesta fue simple: soy argentino y, naturalmente, apoyo a Argentina. En ningún momento fue mi intención faltar al respeto a México ni a su gente. A lo largo de mi carrera siempre he agradecido el cariño y las oportunidades que este país me ha dado", escribió el entrenador argentino que formó parte de Televisa en la cobertura del Mundial.