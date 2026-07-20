Las lluvias registradas este domingo provocaron afectaciones en al menos 16 alcaldías de la Ciudad de México, con precipitaciones de intensidad ligera y moderada, además de la caída de ocho árboles, dos ramas de gran tamaño y 13 encharcamientos, principalmente en Iztapalapa.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que la lluvia ligera se presentó en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Las precipitaciones fueron moderadas en Azcapotzalco, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Entre las incidencias más relevantes destaca la caída de un árbol de aproximadamente 20 metros en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, que dañó tres vehículos, cableado y provocó una fuga de gas natural que fue controlada por personal de emergencia. Una mujer de 35 años sufrió una crisis nerviosa, sin requerir traslado hospitalario.

Lluvias afectan 16 alcaldías de la CDMX. Foto: Especiales

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En Gustavo A. Madero, un árbol cayó sobre una unidad de transporte público en Insurgentes Norte y derribó otro ejemplar, sin dejar personas lesionadas.

En Iztapalapa se concentró el mayor número de encharcamientos. En Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Santa Martha Acatitla, una combi de transporte público quedó varada y elementos de la SSC auxiliaron a los pasajeros. También se reportaron inundaciones que afectaron patios e interiores de viviendas en colonias como Unidad Habitacional Ermita Zaragoza, Santa Martha Acatitla Sur, Lomas de Zaragoza y San Miguel Teotongo, donde además un mercado resultó con pasillos anegados.

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En Tlalpan, un encharcamiento en los carriles laterales de Periférico Sur, a la altura de Viaducto Tlalpan, afectó la circulación, mientras que la caída de un árbol dañó dos vehículos, una luminaria y cableado eléctrico.

Lluvias afectan 16 alcaldías de la CDMX. Foto: Especiales

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Las autoridades señalaron que la mayoría de los encharcamientos se originaron por la saturación e insuficiencia de la red de drenaje, así como por la acumulación de basura en coladeras, por lo que se desplegaron equipos Vactor, bombas de achique y cuadrillas de limpieza para acelerar el desalojo del agua.

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No se reportaron personas lesionadas de gravedad por estos incidentes. Personal de Bomberos, Protección Civil, SEGIAGUA, alcaldías y la SSC realizaron labores de seccionamiento de árboles, retiro de ramas, desazolve y atención a vecinos afectados.

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