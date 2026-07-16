La administración capitalina construirá un colector de 1.2 kilómetros de largo, en la colonia República Federal, alcaldía Iztapalapa, que irá por debajo del trazo del Metro, para evitar inundaciones en la zona.

“Esta infraestructura ayudará a la absorción del agua de lluvia, estamos en una de las zonas más bajas de la zona, por eso es que aquí se inunda tanto, estamos en una de las zonas más bajas. En dos años, esta zona en donde estamos, se hundió 45 centímetros, con esto les digo todo, en dos años, esta zona en la que estamos. Es la zona oriente, nororiente, la que está sufriendo más los hundimientos de la ciudad”, apuntó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Durante un recorrido por obras de infraestructura hidráulica en la Calzada Ignacio Zaragoza, el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, detalló que este nuevo colector se trata de una obra “muy compleja” que pasará por abajo de la Calzada Zaragoza y abajo del Metro.

Transformamos la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México con una inversión histórica y obras únicas en el país.



Con la construcción de nueve tanques tormenta subterráneos fortalecemos la infraestructura hidráulica para reducir las inundaciones que durante años han… pic.twitter.com/M1MaOmSHzy — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 16, 2026

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“(Es) una obra muy compleja, muy sofisticada, que se hicieron muchos estudios previos, esos estudios y ese proyecto ejecutivo se vio con los compañeros de la Secretaría de Movilidad, y con los compañeros de la Dirección del Metro, porque hay que hacerlo con mucho, mucho cuidado para no afectar ni a la vialidad que transita por la Calzada Zaragoza, ni la operación del Metro”, precisó.

Precisó que actualmente está en construcción una lumbrera que bajará seis metros de profundidad, en la que se pondrá una “máquina tuneladora”, es decir un túnel que cruce por abajo de la Calzada Zaragoza, el cual saldrá del otro lado, y se conectará con un colector ya existente, y luego seguirá su camino hacia el vaso regulador El Salado.

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