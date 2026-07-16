El diputado local del PRI, Omar García, propuso que los estudiantes de la Ciudad de México puedan usar útiles escolares reciclados, y que los maestros no obliguen a la compra de materiales nuevos.

Durante la Diputación Permanente del Congreso capitalino, el legislador presentó una reforma a la Ley de Educación local para que en la educación básica se fomente la protección del medio ambiente mediante prácticas de consumo responsable, reutilización de útiles y materiales escolares, así como el uso sustentable de los recursos, promoviendo valores de solidaridad y responsabilidad.

Al exponer su propuesta, remarcó que todos coincidimos en que la educación debe ser una prioridad; por ello, dijo, debemos preguntarnos si todo aquello que hoy se solicita en las escuelas realmente responde a una necesidad educativa o si en algunos casos hemos normalizado prácticas que terminan generando gastos innecesarios para las familias.

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“Porque nadie cuestiona la importancia de contar con materiales para aprender; lo que sí debemos revisar es el exceso. Todos conocemos casos que, al concluir el ciclo escolar, quedan cuadernos prácticamente nuevos, paquetes completos de hojas, colores, marcados, carpetas, reglas o materiales que fueron solicitados y que nunca llegaron a utilizarse o cuyo uso fue mínimo”, indicó.

Puntualizó que esta iniciativa busca incorporar a la legislación local un principio muy sencillo, pero profundamente humano: fomentar el uso responsable y sustentable de los útiles y materiales escolares, promoviendo su reutilización cuando se encuentren en buenas condiciones y fortaleciendo una cultura de consumo responsable dentro de nuestras comunidades educativas.

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“No estamos planteando disminuir la calidad de la educación, no estamos proponiendo limitar la libertad de las escuelas, mucho menos impedir que los docentes soliciten aquellos materiales que realmente sean indispensables para el aprendizaje. Lo que proponemos es generar conciencia, conciencia para aprovechar mejor los recursos, conciencia para evitar desperdicios, conciencia para que el esfuerzo económico de las familias sea correspondiente con un uso responsable de los materiales que se adquieren”, expuso el legislador priista.

mahc/LL