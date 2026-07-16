Hay actrices que llegan de golpe y otras que simplemente empiezan a aparecer en todos lados. Ella Bright pertenece al segundo grupo. Después de conquistar las redes gracias a Off Campus —la adaptación de la exitosa saga de Elle Kennedy— y convertirse en una de las nuevas obsesiones de la Generación Z, la actriz británica suma un nuevo logro: es la embajadora de Rare Beauty.

La noticia fue confirmada por la firma fundada por Selena Gomez, que eligió a Bright para representar una marca que, desde su lanzamiento, ha apostado por la autenticidad, la diversidad y una belleza mucho más natural que perfecta.

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Ella Bright es la nueva embajadora de Rare Beauty

En las primeras imágenes de la campaña, Ella aparece con un maquillaje luminoso y minimalista, fiel al ADN de Rare Beauty, promoviendo principalmente el Soft Pinch Liquid Blush. La propuesta deja claro que la actriz no solo representa una nueva generación de talentos, sino también una forma más relajada y fresca de entender la belleza.

La it girl del momento, Ella Bright se une a Rare Beauty. Foto: Instagram @rarebeauty

La elección no sorprende. En los últimos meses, Ella Bright ha llamado la atención no solo por su papel en Off Campus, sino también por su estilo fuera de la pantalla. Recientemente protagonizó una sesión para Elle UK, donde debutó un 'collarbone bob', un corte a la altura de la clavícula que rápidamente comenzó a perfilarse como una de las tendencias de cabello más buscadas para este año.

Con esta colaboración, Rare Beauty continúa apostando por figuras jóvenes que conectan de manera orgánica con sus comunidades, mientras Ella Bright consolida su ascenso como uno de los nombres a seguir tanto en la actuación como en la moda y la belleza.

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Más que una campaña de maquillaje, este nombramiento confirma algo que ya se intuía: Ella Bright está construyendo una carrera que va mucho más allá de la pantalla y comienza a convertirse en uno de los nuevos rostros imprescindibles de la industria.

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