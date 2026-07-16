Ernesto Ruffo Appel es de los llamados panistas de cepa. Encabezó a los llamados Bárbaros del Norte, que fueron varios empresarios que revitalizaron al PAN en los años 80 y 90 para ganar diferentes contiendas estatales ante la hegemonía del PRI.

Ruffo Appel fue el primer político de oposición que ganó una gubernatura siendo panista en Baja California en 1989, que muchos identifican como la concertación, que fue un acuerdo entre el PRI, su entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, y la oposición, para reconocer las victorias opositoras después de 1988.

El panista es un empresario de Baja California de 74 años de edad que se hizo visible junto a Luis H. Álvarez, Manuel J. Clouthier y Francisco Barrio.

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Ruffo ha sido en diferentes ocasiones legislador federal y siempre ha sido crítico con las dirigencias nacionales por la manera de llevar las riendas del partido.

Forma parte del PAN desde 1982, cuando fue presidente municipal de Ensenada, en su natal Baja California, y su triunfo como gobernador fue considerado histórico y un parteaguas en la historia política mexicana.

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De acuerdo con diferentes fuentes, como la Fundación Rafael Preciado Hernández, de filiación panista, nació en San Diego, California.

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