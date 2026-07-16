Ciudad Victoria. - A unos días de que fue rescatada en esta capital con un operativo policial, y para responder a los rumores en las redes sociales, Zayda Merari Moya Pecina compartió su versión de los hechos a través de Facebook: “Fui secuestrada”.

La noche del martes 14 de julio, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que, fue localizada y liberada en la colonia Álvaro Obregón de Ciudad Victoria.

Zayda Merari, de 26 años de edad, varios días antes había sido reportada como desaparecida.

Tras su liberación, en las redes sociales surgieron muchos comentarios de dudas y rumores sobre su hallazgo.

Lee también Van seis periodistas asesinados en 2026; Veracruz concentra la mitad de los casos registrados en el país

Al respecto, ella utilizó su cuenta de Facebook, “Mere Gray”, para fijar una postura pública.

[Publicidad]

“Amigos y conocidos, hoy solo quiero decirles gracias.

Gracias a Dios, a mi mamá que hoy está en el cielo, a mis hermanos, a mi familia y a cada una de las personas que oró por mí, incluso aquellas que no me conocían. Nunca tendré palabras suficientes para agradecer tanto cariño”, son sus primeras palabras en el escrito.

Relató que, la noche del 10 de julio, al salir de su trabajo, iba por la cena para ir con sus hermanitos, “nunca pude llegar. Fui secuestrada”.

[Publicidad]

Lee también Asesinan al periodista Josué Martínez en Puebla; atacantes lo ejecutan frente a su madre y su hijo en San Martín Texmelucan

Menciona que, desde ese momento no dejó de orar, “le pedía a Dios y a mi mamá que me ayudaran a volver a casa, que me llevaran nuevamente con mis hermanos. Sentí muchísimo miedo, pero nunca perdí la Fe. Siempre confié en que Dios me permitiría regresar con mi familia”.

Cuando finalmente fue liberada, la madrugada del 15 de julio, y pudo volver a abrazar a sus hermanos y a toda su familia, “entendí la fuerza tan grande que tienen las oraciones de tantas personas. También quiero aclarar algo, porque se dijeron muchas cosas. NO estuve de fiesta. NO estuve con un novio. NO me fui por decisión propia. Fui privada ilegalmente de mi libertad".

[Publicidad]

Zayra Merari afirma que jamás habría dejado a sus hermanos esperándola en su casa ni habría dejado de comunicarse con ellos por voluntad propia.

Lee también Elizabet Montoya alerta por violencia en Sinaloa; denuncia que 173 menores han sido asesinados en los últimos dos años

“Agradezco profundamente el hecho de haber regresado con vida, el haber sido LIBERADA. En un estado donde tantas familias siguen esperando el regreso de sus seres queridos, sé que volver a abrazar a los míos es un milagro, que nunca dejaré de agradecer”, añade.

[Publicidad]

Aclara también que, durante esos momentos tan difíciles, no recibió el apoyo que esperaba por parte de la empresa donde laboraba, pero que hoy su prioridad es recuperarse y estar con su familia.

Y advierte: “Avísenle siempre a alguien cuando salgan, compartan su ubicación con personas de confianza, manténganse comunicados y nunca bajen la guardia.

Gracias infinitas a todos los que oraron, compartieron mi fotografía, preguntaron por mí y nunca dejaron de tener esperanza. Gracias por ayudarme a volver a casa”.

[Publicidad]

dmrr/cr