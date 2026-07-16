Cuatro nuevos partidos políticos se sumaron a la vida política y electoral de Veracruz, dos de los cuales son locales y dos nacionales.

Se trata del Partido Veracruzano Antipopulista, Partido Cardenista, Partido Construyendo Sociedades de Paz y el Partido Somos México, cuyos representantes ocuparon ya un lugar en el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz).

Con ello, suman diez los partidos políticos con representación en Veracruz que participarán en las próximas elecciones del 2027, cuando se renovarán las diputaciones federales y locales.

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Representantes de las nuevas fuerzas políticas toman protesta

Durante sesión ordinaria, tomaron protesta a los representantes de las nuevas fuerzas políticas: Osvaldo Villalobos Mendoza del Partido Veracruzano Antipopulista; Verónica Elsa Vásquez Prieto del Partido Cardenista; Arturo Mariscal Rodríguez del Partido Construyendo Sociedades de Paz; y Celso David Pulido Santiago del Partido Somos México.

La consejera presidenta del organismo electoral, Marisol Alicia Delgadillo Morales, consideró que la pluralidad política constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático, por lo que afirmó que la incorporación de estas nuevas fuerzas políticas fortalecerán el debate público.

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“Ampliarán las opciones de representación de la ciudadanía y enriquecerán la construcción colectiva de soluciones a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad”, manifestó durante sesión ordinaria del consejo general.

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Consideró que de cara a las elecciones del próximo año, su participación abonará al desarrollo de un proceso electoral auténtico, incluyente y apegado a los principios constitucionales que rigen la función electoral.

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“Hago votos porque esta nueva etapa se distinga por el respeto a las diferencias, la construcción de consensos y el compromiso compartido por el fortalecimiento de la democracia veracruzana”, manifestó.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo del OPLE, Luis Fernando Reyes Rocha, se comprometió a la escucha y a la atención de los temas técnicos o ejecutivos electorales que corresponden en cumplimiento a lo que mandate el Consejo General.

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Y recordó que en los últimos 3 años ha habido un cambio de inercias en los temas presupuestales, administrativos y en el cumplimiento de plazos.

“No descubrimos nada nuevo, solo queremos ajustarnos a nuevas realidades y para eso es necesario cambiar muchas inercias. Indudablemente, hay consensos y disensos, pero sobre todo lo que ha privilegiado a la mesa ha sido siempre el diálogo y el respeto, siempre en beneficio de la democracia de Veracruz.

LL