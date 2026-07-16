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Brasilia. El gobierno de Brasil afirmó este jueves que el nuevo arancel del 25% anunciado por Estados Unidos es consecuencia de no haberse curvado a las demandas "irrazonables" de la administración de Donald Trump, que exigió tener exclusividad sobre ciertos sectores de la economía brasileña.
"Está claro que lo que incomoda al gobierno de Estados Unidos es que Brasil no se haya doblegado ante las pretensiones desmedidas y las exigencias irrazonables planteadas durante las negociaciones", dijo el canciller brasileño, Mauro Vieira, en un duro pronunciamiento en Brasilia.
Vieira criticó además lo que llamó declaración "grosera y arrogante" de su par estadounidense, Marco Rubio, sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
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Rubio había afirmado en X que los aranceles comerciales de 25% impuestos el miércoles a productos brasileños son un "precio" porque Lula "colocó su propio ego por encima de hacer un acuerdo" con el gobierno de Trump.
"Rubio ataca de forma grosera y arrogante al jefe de Estado de un país amigo", cuestionó Vieira.
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EU impone nuevo arancel de 25% a Brasil por prácticas desleales; el gigante sudamericano activará ley de reciprocidad
ss
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