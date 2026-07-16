Mundo | 16-07-26 | 12:50 |

Brasilia. El gobierno de afirmó este jueves que el nuevo arancel del 25% anunciado por Estados Unidos es consecuencia de no haberse curvado a las demandas "irrazonables" de la administración de , que exigió tener exclusividad sobre ciertos sectores de la economía brasileña.

"Está claro que lo que incomoda al gobierno de es que Brasil no se haya doblegado ante las pretensiones desmedidas y las exigencias irrazonables planteadas durante las negociaciones", dijo el canciller brasileño, Mauro Vieira, en un duro pronunciamiento en Brasilia.

Vieira criticó además lo que llamó declaración "grosera y arrogante" de su par estadounidense, Marco Rubio, sobre el presidente .

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Rubio había afirmado en X que los de 25% el miércoles a productos brasileños son un "precio" porque Lula "colocó su propio ego por encima de hacer un acuerdo" con el gobierno de Trump.

"Rubio ataca de forma grosera y arrogante al jefe de Estado de un país amigo", cuestionó Vieira.

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