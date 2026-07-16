Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó ayer la suspensión temporal de los controles de tráfico por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la muerte de dos personas durante operativos migratorios en Maine y Texas.

En un mensaje en Truth Social, Trump elogió el “trabajo excelente” y la “labor necesaria” que realizan los agentes del ICE y volvió a acusar a la administración de Joe Biden de dejar entrar a millones “sin control ni verificación”.

“Muchos eran delincuentes, y debemos expulsarlos. Para lograrlo, debemos ser fuertes, firmes e inteligentes, y no podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces del ICE para combatir el crimen: ¡los controles de tráfico! Si lo hacemos, estaremos jugando a favor de los delincuentes”, advirtió. Según el republicano, a los demócratas “radicales de izquierda les encantaría que esto sucediera”, pero insistió en que no ocurrirá bajo su mandato. No está claro si ICE revertirá su decisión.

“ICE, sean prudentes, justos e inteligentes, y vuelvan a hacer su trabajo tan importante. ¡Sigan registrando esas cifras positivas en la lucha contra el crimen!”, señaló el mandatario.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que él y el presidente desean que los agentes del ICE “tengan todas las opciones disponibles para garantizar su seguridad mientras cumplen con nuestra misión de deportar a tantos criminales inmigrantes ilegales de nuestro país como sea posible”. No especificó si se permitirá a los agentes del ICE realizar controles de tráfico.

La medida se dio ante la conmoción suscitada por muertes del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, la semana pasada, y del colombiano Joan Sebastián Guerrero. En el caso del mexicano, medios locales, como The New York Times, KHOU 11 y CNN, reportaron ayer que el FBI registró su camioneta. A más de una semana de su muerte, una solicitud de orden de registro firmada por un juez federal menciona la búsqueda de “sustancias controladas” e incluye fotografías de pequeñas bolsas en el vehículo. La orden de registro dice que “el empaquetado y la apariencia de la sustancia controlada... son consistentes con la metanfetamina”. El operativo que acabó en la muerte de Salgado Araujo nunca fue por un tema relacionado con las drogas. David Cruz, portavoz de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), cuestionó la nueva línea de investigación.

[Publicidad]

Víctor Salgado, hermano de Lorenzo y quien está en un centro de detención migratoria tras ser detenido junto con otras dos personas, declaró que “no sabían quién los perseguía”. Ruby Powers, la abogada que lo representa y a quien él ha transmitido su testimonio, cuestionó en una entrevista con EFE la decisión del gobierno de mantenerlo detenido, porque lo considera “esencial” para las pesquisas.

El gobernador de Texas, Gregg Abbott, ordenó a los Rangers indagar la muerte del mexicano, que calificó de “trágica”.

Además, un venezolano de 45 años murió bajo custodia del ICE; suman 22 migrantes fallecidos en condiciones similares en lo que va del año, según el recuento de la organización National Immigration Project.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.