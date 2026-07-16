Chalco, Méx.—Un juez de Control determinó la vinculación a proceso de Alfonso “N”, director de la Unidad Pedagógica y Cultural Celestín Freinet, en la colonia 20 de Noviembre, Ixtapaluca, por el delito de abuso sexual en agravio de un niño de cinco años de edad.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos se registraron el pasado 7 de julio de 2026 al interior del plantel educativo. La madre del menor, Marisol, denunció que al recoger a su hijo lo vio salir de un salón diferente al habitual, del cual también salió el director. El niño señaló a Alfonso “N” como responsable de tocamientos indebidos.

El impartidor de justicia fijó un plazo de mes y medio para el cierre de la investigación complementaria y también ratificó la prisión preventiva oficiosa al imputado al considerar riesgo para la víctima y la comunidad escolar si lo dejara en libertad, como solicitó su defensa legal.

La Unidad Pedagógica y Cultural Celestin Freinet (UPyC) manifestó que, desde su perspectiva institucional, no se valoraron de forma objetiva las pruebas presentadas por la defensa del profesor Alfonso “N”.

En un comunicado, la institución informó que aunque el juez lo vinculó a proceso la comunidad educativa “lejos de quebrantar su espíritu”, los impulsa a seguir la defensa legal en instancias superiores, donde confían en que “la verdad y la legalidad” saldrán a la luz.

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