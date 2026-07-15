Buena parte del mundo ha visto a Estados Unidos de manera más favorable que a China desde hace años, pero esas opiniones se han volcado este año a favor de Beijing, de acuerdo con una nueva encuesta del Pew Research Center, un cambio notable impulsado en parte por las tensiones entre el gobierno de Trump y los aliados de Washington.

Más personas tienen opiniones favorables de China que de Estados Unidos en 25 de los 36 países y territorios abarcados por una encuesta reciente, incluidos Canadá y México. El sondeo se realizó de febrero a mayo, un periodo en el que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán.

En solo seis países la gente todavía ve a Estados Unidos de manera más positiva que a China, según los resultados difundidos el miércoles.

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Las opiniones en 22 de los 36 países y territorios también son más favorables hacia el líder chino Xi Jinping que hacia el presidente estadounidense Donald Trump, incluidos Canadá, México, Francia, Alemania y el Reino Unido. Sin embargo, en muchos de los países la gente tiene poca confianza en ambos.

Es la primera vez en los aproximadamente 20 años en que Pew ha estado siguiendo las opiniones globales en que China es vista de manera más positiva que Estados Unidos, señaló Laura Silver, directora asociada de la investigación de Actitudes Globales de Pew y una de las investigadoras del estudio. En algunos momentos del pasado, las opiniones sobre Beijing y Washington han sido similares, pero hasta ahora no habían sido significativamente más favorables para China, indicó.

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Silver explicó que el cambio se produce al quedar en el pasado la pandemia de COVID-19 y a medida que las opiniones globales sobre Estados Unidos se han deteriorado.

“Hubo una relación real entre el estallido de la guerra y la sensación de que Estados Unidos simplemente no está contribuyendo a la paz y la estabilidad, y de que la gente tiene menos confianza en Donald Trump”, declaró Silver.

Añadió que las exigencias de Trump de controlar Groenlandia, la incursión militar estadounidense que capturó al entonces líder venezolano Nicolás Maduro, y el manejo por parte de Washington de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza también han llevado a una baja aprobación en muchos países.

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Percepción de 36 países sobre Donald Trump y Xi Jinping. (15/07/26) Foto: Pew Research Center

“Estados Unidos ha hecho mucho en términos de participación global en los últimos meses y años que no se está percibiendo de manera positiva a nivel internacional”, sostuvo Silver.

Además de beneficiarse de que el recuerdo de la pandemia se desvanece, China parece haberse beneficiado de la comparación con Estados Unidos, explicó Silver.

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“En comparación con Estados Unidos, China es vista como un socio más confiable en muchos lugares. Es más probable que sea vista como un país que contribuye a la paz y la estabilidad globales”, señaló la investigadora.

Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, destacó: “El presidente Trump ha hecho más por la estabilidad global que cualquier otra persona”, enumerando logros del mandatario, como haber “aniquilado las instalaciones nucleares de Irán” y “eliminado a cientos de narcoterroristas”.

“El presidente Trump es el líder del mundo libre, y gracias a su audaz liderazgo Estados Unidos de América nunca ha sido más fuerte”, dijo Wales.

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La Embajada de China en Washington aseguró que la más reciente encuesta “demuestra que los logros de gobernanza y el progreso de desarrollo de China son ampliamente reconocidos”.

En algunos países aliados de Estados Unidos las opiniones han cambiado drásticamente en los últimos años, como en Canadá. En la nueva encuesta, solo el 33% de los canadienses tiene una opinión positiva de Estados Unidos, frente al 57% en 2023. En el mismo periodo, sus opiniones favorables sobre China subieron del 14% al 44%.

Trump impuso el año pasado aranceles a los productos canadienses e incluso afirmó que Canadá podría convertirse en “el estado 51”.

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En los principales países europeos, incluidos Francia, Alemania, España, Italia, Suecia, Holanda e Italia, las posiciones respecto de las dos economías más grandes del mundo se han volcado.

After approaching historic lows in many countries during the COVID-19 pandemic, global views of China are improving and, in some places, even reaching new highs. pic.twitter.com/oiVRC9oWuo — Pew Research Center (@pewresearch) July 15, 2026

La gente en el Reino Unido, donde alrededor de 6 de cada 10 tenía una opinión positiva de Estados Unidos en 2023, ahora ve a China y a Estados Unidos de manera similar. Hace tres años, la diferencia era de 32 puntos porcentuales a favor de Washington.

De los seis países donde la gente tiene opiniones más favorables de Estados Unidos, Israel encabeza la lista. Aproximadamente 8 de cada 10 israelíes ven a Estados Unidos de manera positiva, en comparación con el 19% respecto a China.

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Los otros cinco países son Japón, India, Corea del Sur, Filipinas y Polonia. Aun así, incluso sus opiniones sobre Estados Unidos se han debilitado en los últimos años.

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Estados Unidos todavía está por delante de China en lo que respecta al respeto del gobierno por las libertades personales, aunque la brecha se está reduciendo, indica el informe de Pew.

Si bien la posición de China ha mejorado, la reducción de la diferencia está “impulsada en gran medida por el hecho de que la gente en casi todos los países encuestados ha sido menos propensa a decir que el gobierno de Estados Unidos respeta las libertades personales de su población” desde 2021, cuando Pew formuló la pregunta por última vez.

Para el nuevo estudio, Pew encuestó a más de 42 mil personas en 35 países, además de Cisjordania y Jerusalén oriental, con márgenes de error que van de 2.3 a 5.5 puntos porcentuales según el país.

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