La alcaldía Azcapotzalco inició una serie de recorridos nocturnos de seguridad tras los hechos violentos registrados en las últimas semanas.

La alcaldesa Nancy Núñez encabezó estas acciones al interior de la Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya, en donde elementos de la Policía Auxiliar y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina fueron desplegados a bordo de patrullas, motocicletas y a pie a lo largo de andadores, canchas y áreas verdes a fin de vigilar y monitorear la tranquilidad de vecinas y vecinos.

La edil morenista aseguró que fortalecerán los patrullajes nocturnos en la demarcación a fin de brindar mayor confianza a la ciudadanía. Además, puso a disposición de vecinas y vecinos las líneas telefónicas de atención del Centro Azcapotzalco de Respuesta a Emergencias y el buzón de denuncias anónimas para la prevención del delito.

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El recorrido concluyó con la detención y puesta a disposición del Juzgado Cívico de cuatro personas por faltas administrativas, y un hombre fue llevado al ministerio público, pues fue detenido en flagrancia por robo con violencia. Además, fueron apercibidos 20 vehículos en estado de abandono para su retiro.

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