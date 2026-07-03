Un hombre de 47 años que presuntamente se desempeñaba como cuidador de vehículos, fue asesinado a balazos la tarde de este jueves en calles de la colonia Tlatilco, en la alcaldía Azcapotzalco.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Tlatilco, a la altura de la calle Albahaca, donde vecinos reportaron haber escuchado al menos dos detonaciones de arma de fuego. Al salir, encontraron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica con una lesión en la cabeza y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio como primeros respondientes y resguardaron la escena mientras paramédicos valoraron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a una herida provocada por proyectil de arma de fuego en el cráneo.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, los presuntos responsables fueron dos hombres que, tras cometer la agresión, escaparon a bordo de una motocicleta.

La SSC informó que ya se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para ubicar a los responsables.

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