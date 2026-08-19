Este miércoles 19 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza La Mañanera del Pueblo, un espacio dedicado a informar sobre los temas más relevantes de su gobierno.

Sigue aquí el minuto a minuto de la conferencia matutina desde Palacio Nacional y no te pierdas de las noticias más importantes.

Nación 08:37 AM "Lo que buscamos es diálogo, democracia, racionalidad y no golpes", dice la presidenta Sheinbaum Pardo sobre los actos de los militantes del PRI y el más reciente pleito de Carlos Mancilla en el INE.



Nación 08:34 AM "Si hubo responsabilidad de algún miembro del gobierno, de ICE o de los privados que cuidan en los centros de detención, que tienen a su cargo el centro de detención, pues que se proceda porque son demasiados casos y nuestra obligación es siempre defender a las y los mexicanos que están en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo", sostuvo la titular del Ejecutivo.

Nación 08:31 AM "Lo que buscamos es que haya justicia y para que haya justicia tiene que haber una investigación", expresó el canciller Roberto Velasco.



Nación 08:27 AM México ya recibió una respuesta por parte del Comisionado de la ONU donde expresa preocupación por la situación y se comprometió a seguir el monitoreo, así como afirmó que trasmitió la información al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y exhortó a Estados Unidos a que realice investigaciones prontas y garantice justicia para las víctimas.



Nación 08:23 AM Sobre la muerte de un mexicano en Florida durante acciones del ICE, se determinó que se trata de una persona que se quitó la vida, tal como la investigación del ICE lo estimaba.

Nación 08:22 AM El titular de la SRE añadió que se han brindado apoyos por 24 mil 788 dólares para repatriación de restos de las personas que han perdido la vida en acciones y operativos del ICE.

Nación 08:19 AM Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, informa avances sobre los 17 casos de mexicanos fallecidos en operativos o acciones del ICE.

Nación 08:05 AM El Gobernador de Hidalgo afirma que las obras en la entidad contemplan el uso de agua reutilizada y en cuanto a la luz se estima que busquen empresas de menor consumo de energía.



Nación 08:02 AM El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul explicó que algunas de las inversiones contemplan 6 mil 500 millones de pesos, con la generación de más de 14 mil 200 empleos y un estimado en la producción de cemento de más de 3 millones de toneladas anuales sólo en la entidad.

Nación 08:00 AM Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Cruz Azul, agradeció el apoyo para consolidar el proyecto en la planta de Hidalgo.

Nación 07:56 AM Germán Ahumada, director y fundador de empresa DEWA, agrega que desde 2012 se ha trabajado e invertido en el estado de Hidalgo.

"Conocemos su potencial y entendemos también la responsabilidad que implica seguir desarrollando aquí", expresó.



Nación 07:52 AM Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía y en representación del secretario Marcelo Ebrard agrega que los 10 mil millones de pesos se invertirán en 5 fases y en la primera de ellas se estima la creación de nuevos empleos que beneficien a los hidalguenses.



Nación 07:49 AM El gobernador de Hidalgo anuncia la inversión de la empresa DEWA en la entidad con más de 10 mil 100 millones destinados al Polo de Bienestar. Agregó que la empresa Cruz Azul prevé reactivar su planta en Hidalgo.

Nación 07:48 AM Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, agradece a la presidenta el desarrollo de la entidad con proyectos de en materia de infraestructura y agua.



Nación 07:42 AM En enlace a Tlaxcala, realizan la entrega de Viviendas del Bienestar, donde hay una meta de más de 17 mil viviendas construidas.



Nación 07:38 AM A las 7:38 de la mañana comienza la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mira aquí la transmisión en vivo:

nro