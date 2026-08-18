A una semana de comenzar los exámenes de control de la Universidad Autónoma de México en tres sedes foráneas además de la Ciudad de México, miles de estudiantes han expresado su experiencia, mayormente mencionando que el examen fue más difícil que el realizado en línea.

En la todo el país fueron convocados 53 mil 568 aspirantes para presentar este examen de control presencial, luego de las irregularidades detectadas en el proceso de admisión de la UNAM.

Desde Guanajuato a la CDMX, estas son las vivencias de algunos de los aspirantes.

Guanajuato

Diego, el primer estudiante en concluir la prueba presencial en el estado explicó que los contenidos del examen de control diferentes a los que encontró en la primera evaluación realizada en línea.

“Los temas que a mí me tocaron fueron diferentes a los que vi la primera vez en el examen”, comentó.

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Frida Florido Favila aseguró que tras la decepción por la cancelación de su examen en línea en julio, por la decisión de la UNAM de anular el examen, decidió seguir con el protocolo y volver a internar el examen presencial.

“Fui aspirante seleccionada y pues la verdad estaba muy feliz; después que dijeron que se haría otro examen sí sentí un poquito de miedo por perder mi lugar y por todo el esfuerzo que ya había hecho”, cuenta.

A diferencia del examen en línea, dijo que el presencial lo sintió un poco más difícil. “Venía un poco más complicado, No sé si por las preguntas diferentes, pero todo bien”.

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Oaxaca

Alejandro Soriano el primer joven en concluir el examen de control de la UNAM en Oaxaca aseguró que fue más difícil que el primer examen, en el que obtuvo 111 de 120 aciertos.

“Me fue bien, creo que estuvo más complicado que el primer examen. Venían temas que no había visto bien”, expresó.

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CDMX

En los primeros cinco turnos del Examen de Control Presencial de la UNAM, realizados entre lunes y martes en el Palacio de los Deportes, han participado 18 mil 837 aspirantes, informó la máxima casa de estudios.

Hashley obtuvo 113 aciertos en el examen de ingreso a licenciatura de la UNAM, sin embargo, este lunes tuvo que volver a presentar la prueba como parte del examen de control.

La joven, originaria del Estado de México, aseguró que la reposición del examen genera nerviosismo e incertidumbre entre quienes sí se prepararon para ingresar.

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“Lo superé. Saqué 113 y la carrera pedía 109. Sí está mal que hayan hecho trampa y que afectaran a todos los que sí nos esforzamos”, comentó antes de ingresar al Palacio de los Deportes.

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Santiago Cortés, a seis aciertos de alcanzar el puntaje necesario para ingresar a la UNAM en el primer examen, volvió este lunes a presentar el examen.

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“Espero quedarme en esta ocasión. Tengo la esperanza de que sí”, respondió Ya me había inscrito en Unitec. Siento que como que sí nos desorganizaron mucho ya en los planes que teníamos. Tan repentinamente decir que sí se iba a hacer", dijo.

“Me faltaron entre 10 y 15 preguntas de matemáticas”. La confesión de Perla resumió el sentimiento de decenas de jóvenes que este lunes abandonaron el Palacio de los Deportes tras presentar el examen de control presencial de la UNAM.

Perla llegó desde Huehuetoca acompañada de su padre. Hizo un recorrido de dos horas para presentarse a una evaluación de la que depende buena parte de sus planes académicos. Quiere estudiar Ingeniería Civil en la FES y asegura que el examen presencial fue “como cinco veces más difícil” que el realizado en línea.

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“Lo de matemáticas estuvo muy difícil. Me faltaron como unas 10 o 15 preguntas de matemáticas”, agregó, "si no quedo, me esperaría un año para volver a intentarlo. Ya renuncié a una escuela por venir a hacer el examen”.

Alexis Yair, de 20 años, quien busca un lugar en Matemáticas Aplicadas y Computación en la FES Acatlán, tuvo una experiencia distinta. Para él, la prueba no resultó especialmente complicada.

“Vinieron diferentes temas en química, español y literatura, pero no lo sentí tan difícil a comparación del que se hizo en línea”, comentó. Aunque reconoció los nervios propios de cualquier examen de admisión, aseguró que se sintió tan tranquilo como cuando presentó la prueba desde su casa.

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Para Sofía, quien busca un lugar en Pedagogía, el examen representó una segunda oportunidad y también una nueva dosis de nervios. En la primera aplicación se quedó a 11 aciertos del puntaje mínimo requerido.

“Todo el examen fue bastante diferente. Algunas preguntas eran muy sencillas y otras parecían mucho más complicadas para compensar”, señaló.

La joven aseguró que pese a la concentración de aspirantes dentro del Palacio de los Deportes, el ambiente no fue tan intimidante como imaginaba. Incluso encontró un aspecto positivo en compartir espacio con sus vecinos de mesa.

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“Es una oportunidad para socializar un poco con tus vecinos de mesa. Una vez que empieza el examen ya no puedes hablar, pero no sentí que fuera tan abrumador”, contó.

Si no obtiene un lugar, planea volver a intentarlo el próximo año mientras continúa trabajando medio tiempo en un local de sushi para ahorrar dinero para sus estudios.

Johanna, quien aspira a ingresar a Actuaría, coincidió en que el examen fue más complejo que el aplicado en línea, aunque no necesariamente por el nivel de dificultad de los temas, sino por el enfoque de las preguntas.

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“Los temas más comunes que vinieron en línea los cambiaron por otros que son un poco más olvidados. Además, la redacción obligaba a leer muy despacio porque si uno intentaba leer rápido no comprendía completamente la pregunta”, explicó.

La joven recordó que incluso en matemáticas tuvo que releer algunos reactivos para entender qué le estaban solicitando. También observó cambios en áreas como Geografía.

“Antes eran más preguntas teóricas y ahora se fueron mucho por ubicaciones y mapas”, comentó.

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Johanna había quedado cerca del puntaje de corte en el proceso anterior. Sacó 105 aciertos, cuando el puntaje mínimo para su carrera había sido de 109 y este año subió a 113, por lo que llegó al Palacio de los Deportes con sentimientos encontrados.

“Estaba feliz porque era otra oportunidad dentro del mismo año. A final de cuentas sigue siendo una oportunidad”, dijo.

La joven aseguró que, si no consigue un lugar, volverá a presentar el examen las veces que sea necesario porque Actuaría es la carrera que quiere estudiar y cuenta con el apoyo de su familia.

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“Lo quiero intentar hasta que me quede, porque es la carrera que yo quiero estudiar”, afirmó.

Entre los miles de sustentantes también estuvo José Arturo, aspirante a Ingeniería Civil, quien consideró que el examen presencial fue más complicado en Historia Universal y Geografía.

“Los temas son más o menos los mismos de la guía, pero cambia mucho la estructura. Historia Universal y Geografía fueron las partes que sentí más difíciles”, señaló.

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En Matemáticas también encontró un mayor grado de dificultad, aunque consideró que no se trató de temas especialmente complejos.

Mientras esperaba el inicio de la evaluación observó una escena que se repitió entre muchos jóvenes: oraciones, persignaciones y gestos de nerviosismo.

“Vi a muchos que estaban rezando. Yo la oración la hice un día antes. Ya aquí sólo estaba esperando que comenzara el examen”, relató.

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José Arturo también destacó el trato de los supervisores. Dijo que algunos se acercaron a platicar con los aspirantes mientras esperaban y que otros se limitaron a vigilar, aunque consideró que en general hicieron bien su trabajo.

Más allá de la dificultad de la prueba, varios entrevistados coincidieron en respaldar la decisión de regresar a los exámenes presenciales. Perla consideró que la modalidad en línea elevó de manera inusual los puntajes.

José Arturo fue más contundente. Aseguró que, por lo que observó entre sus conocidos, los exámenes de admisión en línea facilitaron las trampas.

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“De mis amigos, unos siete u ocho de cada diez hicieron trampa en exámenes de admisión en línea”, aseguró.

Según su relato, algunos recibieron ayuda de personas externas colocadas fuera del ángulo de la cámara o se apoyaron entre compañeros. Él decidió no hacerlo.

Algunos, como Perla, dejaron hasta 15 preguntas sin responder; otros, como Alexis, salieron tranquilos. Pero todos comparten la misma espera: saber si esta segunda oportunidad será suficiente para conseguir uno de los lugares disponibles en la UNAM.

Con información de Juan Carlos Zavala y Xóchitl Álvarez

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