A pesar de sus 41 años, Stan Wawrinka sigue demostrando la inmensa calidad que lo llevó a convertirse en una de las figuras más importantes del tenis en la época del Big Three (Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic).

Con la garra y determinación que lo caracterizan, el suizo dejó en claro por qué es The Man. En doble tie-break, derrotó por 6-7 y 6-7 al checo Dalibor Svrcina en la primera ronda del Cancún Country Open 2026.

Los pronósticos no favorecían al exnúmero tres del mundo y su primera prueba era nada más y nada menos que contra el campeón defensor del torneo ATP Challenger 125 de Quintana Roo.

Sin embargo, con elegancia y carácter, el medallista olímpico superó el reto en 2 horas y 34 minutos y se instaló entre los 16 mejores del evento.

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Stan tuvo que emplearse a fondo para venir de atrás, ya que estuvo dos juegos abajo (3-1) en el primer set. Con demasiado esfuerzo, remontó 6-8 y comenzó a llenarse de energía para encarar la segunda manga.

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El desgaste físico era evidente, su edad ya le pasa factura, pero su ímpetu es el mismo que el que tenía hace una década.

Además de la energía por evitar la eliminación en la primera ronda, Wawrinka contó con el incondicional apoyo del público mexicano que se dio cita en el Estadio Funo del Cancun Country Club.

En cada oportunidad, los aficionados se le entregaron a la principal figura del torneo.

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El ganador de tres Grand Slams respondió al aliento en cada jugada, golpeo y lamento. Dejó todo de sí sobre la superficie dura.

Para el segundo set, el cansancio comenzó a causar estragos. Stan The Man sufrió demasiado contra la red, fue su verdadero oponente de la noche.

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Aunque, en el segundo tie-break, fue más certero que en el primero y fue agresivo para intentar conseguir el triunfo. Lo logró.

Wawrinka se presentó en el Cancun Country Open 2026 con una sólida actuación y dejó en claro que no vino de paseo a nuestro país.

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