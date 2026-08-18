Universal Deportes | 18-08-26 | 18:31 |

Todo está listo para que se ponga en marcha una nueva jornada del futbol mexicano.

El próximo viernes 21 de agosto arrancará la Fecha 5 del Apertura 2026 de la .

Con dos partidos, regresará la actividad de nuestro balompié nacional tan solo tres días después de que se disputara el último compromiso de la cuarta fecha.

A pesar de que apenas inició el torneo, cada punto se vuelve importante para los 18 equipos.

De momento, el América, el Tijuana, el Monterrey, el Atlas, el Toluca, los Pumas, el Puebla y el Querétaro se encuentran en la zona de la Liguilla.

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Sin embargo, la lucha es tan reñida por los primeros ocho lugares que detrás vienen varios clubes que quieren estar en la siguiente fase.

En los últimos lugares, se encuentran cuatro instituciones que todavía no saben lo que es ganar, a pesar de que ya se han jugado cuatro jornadas.

Aunque, por apenas tratarse del inicio del certamen, aún tiene opciones matemáticas de recuperarse para estar en la Fiesta Grande de la Liga MX.

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Sin embargo, es indispensable que comiencen a sumar unidades, sobre todo, en la Jornada 5 que ya comienza en unos días.

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¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX?

Tigres vs Atlante

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  • Fecha: Viernes 21 de agosto
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Universitario
  • Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One

FC Juárez vs América

  • Fecha: Viernes 21 de agosto
  • Hora: 21:00
  • Estadio: Olímpico Universitario  
  • Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One

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Querétaro vs Toluca

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  • Fecha: Sábado 22 de agosto
  • Hora: 17:00
  • Estadio: La Corregidora
  • Transmisión: FOX/FOX One

Chivas vs Tijuana

  • Fecha: Sábado 22 de agosto
  • Hora: 17:07
  • Estadio: Akron
  • Transmisión: Amazon Prime Video

Puebla vs Santos

  • Fecha: Sábado 22 de agosto
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Cuauhtémoc
  • Transmisión: Azteca 7/ESPN/Disney+ Premium/FOX One

León vs Monterrey

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  • Fecha: Sábado 22 de agosto
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Cuauhtémoc
  • Transmisión: FOX One

Cruz Azul vs Atlas

  • Fecha: Sábado 22 de agosto
  • Hora: 21:00
  • Estadio: Banorte  
  • Transmisión: TUDN/ViX Premium/Layvtime YouTube

Atlético San Luis vs Pachuca

  • Fecha: Domingo 23 de agosto
  • Hora: 17:00
  • Estadio: Libertad Financiera  
  • Transmisión: ESPN/Disney+ Premium/ViX Premium

Pumas vs TUDN

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  • Fecha: Domingo 23 de agosto
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Libertad Financiera  
  • Transmisión: ViX Premium/TUDN

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