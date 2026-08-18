Durante la discusión de este 18 de agosto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Loretta Ortiz Ahlf se quitó su implante coclear y afirmó que es necesario, que en todos los casos en que una norma o medida incida en los derechos de las personas con discapacidad es indispensable realizar una consulta previa.

En el marco del debate de la acción de inconstitucionalidad, promovida en contra de una ley de Tamaulipas que establecía al menos 3% de personas con discapacidad como cuota laboral para la administración pública del estado y de los gobiernos municipales, la juzgadora se retiró el implante, lo mostró al pleno y explicó la brecha de comprensión que enfrentan las personas con discapacidad.

"Sorda de nacimiento del oído izquierdo. Las personas que escuchan con los dos oídos no saben de verdad lo que significa no escuchar de un oído, no se pueden poner en nuestros zapatos", sostuvo.

Lee también Monreal recomienda acuerdo entre ministros de la Corte para elegir presidente; no ve viable prolongar cargo de Hugo Aguilar

Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 18/08/2027. Foto: Especial

Al tiempo, Ortiz Ahlf compartió el impacto que esta condición tuvo en su desarrollo personal y cómo cimentó su vocación como jurista.

"Toda mi educación lo padecí, me aislé por eso recurrí tanto a los libros, no me quedaba de otra", señaló durante su intervención.

[Publicidad]

Asimismo, la ministra reconoció la vasta diversidad dentro de la propia comunidad de personas sordas, subrayando que existen quienes rechazan la medicalización mediante implantes y eligen abrazar la lengua de señas como su identidad.

Lee también Priista Carlos Gutiérrez riñe con el consejero del INE, Uuc-kib Espadas; Taddei amaga con sacarlo de sesión

"Nadie puede tener la decisión sobre nuestros derechos. En mi caso, era el derecho a escuchar, y de eso derivaba el derecho a la educación y al ejercicio profesional".

[Publicidad]

En este marco, la togada dejó claro que las leyes y resoluciones no son meros trámites de escritorio, sino determinaciones de vida.

"Por eso nos deben de preguntar. ¿Les debemos de preguntar? Claro que sí. A nosotros no nos corresponde verificar si la norma o medida es benéfica o no lo es, eso corresponde determinarlo a las personas consultadas”, expresó.

Lee también Salida de Mónica Soto del Tribunal preocupa a consejeros del INE; consideran que impactará al proceso electoral

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc