Seúl. Las maniobras militares conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos concluirán el viernes, antes del plazo original del 27 de agosto, informó el miércoles el ejército surcoreano, luego de que el presidente Donald Trump dijera que pidió reducir los ejercicios.

"Hemos decidido ajustar el período de los ejercicios para realizarse del 17 al 21" de agosto, seis días antes de lo previsto originalmente, dijo el Estado Mayor surcoreano en un comunicado.

Trump anunció el domingo una reducción "considerable" de la participación estadounidense en los ejercicios militares anuales Ulchi Escudo de Libertad con Corea del Sur, debido a su "muy buena relación" con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Lee también Trump ordena reducir ejercicios militares con Corea del Sur; acusa falta de apoyo para desnuclearizar Irán

Trump criticó en su plataforma Truth Social los ejercicios con su aliado Seúl no "solo por costosos", sino porque "envían una señal totalmente inapropiada y hostil" hacia Corea del Norte, país que, según dijo, se ha mostrado respetuoso y "no amenazante" desde que él volvió al poder en 2025.

También arremetió directamente contra Corea del Sur al afirmar que se negó a apoyar su guerra contra Irán.

[Publicidad]

Las maniobras tenían una duración prevista de 11 días, y apuntan a preparar de manera conjunta la defensa contra Corea del Norte, un país con armas nucleares, pero fueron reducidos a cinco días, según las fuerzas armadas surcoreanas.

Lee también Seúl realizó disparos de advertencia tras incursión fronteriza de soldados norcoreanos; es el primer cruce de 2026

Antes del anuncio de su reducción, la prensa estatal de Corea del Norte arremetió el miércoles contra los simulacros, que calificó como una amenaza de invasión de su territorio.

[Publicidad]

La agencia estatal de noticias norcoreana KCNA señaló que "los ejercicios son la amenaza más inmediata y abierta" para Corea del Norte y para "la seguridad regional".

"Ejerceremos nuestro derecho a la autodefensa para neutralizar la amenaza militar de las fuerzas hostiles mediante una acción más transparente", agregó el texto, sin mencionar a Trump o su orden de reducir los ejercicios conjuntos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa