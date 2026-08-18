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La alcaldía Benito Juárez colocó sellos de Protección Civil en el Colegio Simón Bolívar, que esta tarde tuvo un conato de incendio.
La demarcación detalló que durante la tarde de este martes, se registró un conato de incendio al interior del colegio, ubicado en la colonia Insurgentes Mixcoac.
Elementos de Protección Civil de la alcaldía, en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos, atendieron y sofocaron el siniestro.
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Durante la inspección al inmueble, se identificaron trabajos de remodelación y modificaciones estructurales que no fueron manifestados y realizados fuera del marco normativo.
Derivado de las condiciones detectadas, se determinó delimitar y colocar sellos de Protección Civil en el perímetro del inmueble, como medida preventiva para salvaguardar la integridad de las personas.
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JACL/cr
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