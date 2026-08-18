Ediciones Era anuncia que reducirá al mínimo sus operaciones, pero aclara que su catálogo, que durante 66 años acompañó a varias generaciones y reunió a grandes escritores la literatura mexicana, “existe, permanece y seguirá leyéndose. Nada de eso se cierra”.

La editorial también informa que en los próximos meses realizará ventas y remates de parte de su fondo, incluidos ejemplares y materiales de archivo de sus primeros años. Sin embargo, aseguró que sus libros permanecerán en las bibliotecas, en las manos y en la memoria de sus lectores.

A través de un comunicado, publicado en redes sociales y su página oficial, la casa editorial explicó las razones detrás de esta decisión, luego de que un mensaje interno enviado a clientes se hiciera público y generara dudas sobre su futuro.

“Lo que hoy anunciamos es que Ediciones Era reduce al mínimo sus operaciones. Sabemos que las noticias tienen dificultades para suplantar a los chismes, pero esto es lo que está sucediendo”, señalan. “No hay tristeza que borre el orgullo de lo hecho. Sesenta y seis años de libros. Millones de lectores”.

Ante las dudas generadas por un comunicado interno para clientes que se hizo público en diversos medios de comunicación, preparamos para todos los lectores que nos han acompañado a lo largo de 66 años este único mensaje oficial sobre Era, ya disponible en nuestro sitio web. pic.twitter.com/JMNOZI37QB — Ediciones Era (@edicionesera) August 19, 2026

Lee también “Una tragedia cultural”: lamento y llamados a rescatar Ediciones Era tras su cierre

Bajo el título “Ediciones Era: 66 años de libros que se quedan”, detalla que la decisión fue tomada para mantenerse fiel a sus principios y no sacrificar la calidad de sus publicaciones:

[Publicidad]

“Por esa fidelidad, preferimos poner orden en casa y tener cuentas claras que traicionar lo que hemos sido. Lo hacemos por decisión propia y con la frente en alto. Esa también es una forma de coherencia.”

Apuntan que en las ventas se realizarán en los próximos meses en librerías y en ferias de todo el país, en especial citan la feria del Zócalo.

“Será nuestra manera de celebrar, junto a ustedes, esta historia: que los libros de Era lleguen a la mayor cantidad de manos posible”.

[Publicidad]

Sin embargo, reitera lo que señaló en la carta que circuló la tarde de ayer:

“La pandemia transformó el ecosistema del libro en México. Nosotros lo intentamos todo para adaptarnos, pero llegó el momento de reconocer que el equilibrio que sostenía nuestro modo de hacer libros ya no existe.”

Por último, se dirigen directamente a sus lectores, autores y equipo, a quienes agradecen el camino recorrido juntos.

[Publicidad]

“A nuestros lectores, a nuestros autores, a los libreros y a todos los que han hecho posible este viaje largo y hermoso: gracias. Era es posible por ustedes y vivirá en ustedes. Con gratitud y con orgullo, Ediciones Era”.

Lee también Era, la gran editorial independiente de México, pone fin a sus actividades: "el mercado ha cambiado tanto que no nos permite vivir de las ventas"