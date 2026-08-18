La madre buscadora y fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, Jacqueline Palmeros dijo haber sido víctima de agresiones por parte de una mujer de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), durante una búsqueda en la alcaldía Tláhuac.

Palmeros señaló que mientras se encontraba en las tareas de localización de personas desaparecidas en un paraje conocido como La Brecha, intentó enseñar a una agente de la PDI a usar herramientas pero la respuesta de la servidora fue hostil.

Además, denunció que la policía de investigación intentó sacar su arma de cargo durante las agresiones.

Lee también Tras conato de incendio, alcaldía Benito Juárez coloca sellos de Protección Civil en Colegio de Mixcoac; identifican remodelaciones sin aviso

"Lejos de recibir el ofrecimiento con profesionalismo, la agente respondió con burlas continuas. Posteriormente, se dirigió a mi persona de manera hostil y agresiva y todavía se atrevió a decirme que eso pasaba porque estábamos acostumbradas a que nadie nos decía ni nos hacía nada.

Y agregó "acto seguido, mostrando una agresividad desmedida, se me fue a lo golpes e inmediatamente después, cuando sus mismos compañeros la tenían sometida, intentó desenfundar su arma de cargo".

[Publicidad]

La buscadora pidió que la agente señalada sea destituida del cargo y se ejerza acción penal en su contra.

Las busquedas en la alcaldía Tláhuac se reanudaron el pasado martes 11 de agosto, luego de los hallazgos de restos óseos, el pasado mes de abril, en la zona limitrofe con el municipio de Chalco, Estado de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.