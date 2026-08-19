Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aprehendieron a Karla Herrera, síndica municipal del Ayuntamiento de Yautepec, por su probable responsabilidad en el ataque armado del pasado 30 de junio en la colonia Rancho Nuevo, donde tres personas perdieron la vida y nueve más resultaron lesionadas, entre ellos su esposo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que las investigaciones de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, señalan a Karla Herrera como la persona que habría ordenado la agresión armada ocurrida en una cancha deportiva, donde decenas de personas fueron convocadas para presenciar el partido de futbol entre las selecciones de México y Ecuador.

El equipo de Herrera, según trascendió, los invitó a la cancha como parte del trabajo preelectoral y ganar la simpatía popular de cara al arranque del proceso electoral en septiembre venidero. La síndica, conforme a fuentes del comité municipal de Morena, era la candidata del diputado federal del partido guinda, Agustín Alonso Gutiérrez, para contender por la presidencia municipal, cuyo poder mantiene la familia Alonso desde hace más de 15 años.

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Los primeros reportes sobre el ataque refieren que un grupo de hombres armados arribó al lugar a bordo de una camioneta y una motocicleta y abrió fuego contra los asistentes, para posteriormente escapar de la zona.

Tras la agresión, elementos de distintas corporaciones de seguridad desplegaron un operativo y acordonaron el sitio, mientras paramédicos brindaron atención a las personas lesionadas.

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La Fiscalía informó que, hasta el momento, cuatro personas han sido detenidas por su probable relación con estos hechos. El pasado 16 de julio, América Alejandra “N”, Eugenio “N” y Ulises “N” fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

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Con la detención de Karla Herrera las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

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La síndica municipal será puesta a disposición de la autoridad judicial que la requirió, quien determinará su situación jurídica conforme al desarrollo del proceso.

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