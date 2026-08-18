Un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, dos de La Unión Tepito y otros dos reos que permanecían recluidos en diversas prisiones del país, fueron trasladados a Chiapas para ser internados en el penal federal de Villa Crisol, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán, en la región Istmo-Costa.

Fuentes oficiales dieron a conocer que los cinco reos fueron trasladados vía aérea desde el Aeropuerto de Ciudad de México a Tapachula, para luego ser trasladados en un operativo terrestre en el que participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Federal y Estatal en un trayecto de 65 kilómetros.

Desde este martes, los cinco reos duermen en el Centro Federal de Reinserción Social número 15, como se le conoce oficialmente la prisión que hasta el 6 de agosto pasado había recibido 189 reos que se encontraban en prisiones de Sonora, Sinaloa y otros estados, que llegaron en cinco vuelos.

Lee también Cesan a profesor de secundaria en Guanajuato por conductas inapropiadas contra alumnos; padres exigen investigación

Las fuentes dieron a conocer que entre los reos que llegaron a Chiapas se encuentran Efraín A. H, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaban en Ciudad de México y Estado de México.

También se encuentra Carlos Gael S.P, alias El Gansito, de La Unión Tepito, detenido el 11 de febrero, junto a tres mujeres, acusado del cobro de piso a comercios, tráfico de armas y narcomenudeo.

[Publicidad]

Otro es Gregory Joel P.M, alias El J, detenido el 15 de junio en una vivienda de la alcaldía Coyoacán, considerado como objetivo prioritario e integrante de una célula de La Unión Tepito.

Lee también Recuperan más de 200 ranchos y dos minas bajo control criminal en Caborca, Sonora; homicidios dolosos han bajado a solo 5 casos en 2026: Durazo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

js