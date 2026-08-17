Monterrey, Nuevo León. – Una niña de dos años murió el domingo en el Hospital Metropolitano de Monterrey, Nuevo León, luego de ser trasladada por su madre y la pareja de ésta con lesiones que las autoridades consideran de posible origen violento; ambos adultos se retiraron del nosocomio y hasta el momento no han sido localizados.

La menor fue identificada como Cinthya y recibió atención médica después de que sus familiares la llevaron al hospital. Sin embargo, pese a la intervención del personal médico, la pequeña perdió la vida a causa de la gravedad de las lesiones que presentaba.

La situación generó la intervención de las autoridades ministeriales, luego de que el personal médico detectara indicios que hicieron presumir que las heridas no correspondían a un accidente.

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De acuerdo con los primeros informes, la madre de la niña y su pareja abandonaron las instalaciones del Hospital Metropolitano después de ingresar a la menor. Desde entonces, las autoridades realizan acciones para ubicarlos y conocer su versión sobre lo ocurrido.

Las primeras diligencias llevaron a los investigadores hasta un domicilio ubicado en la calle Manuel Doblado, en la colonia 1 de Mayo, en Monterrey, donde presuntamente vivían la menor, su madre y el hombre señalado como su padrastro.

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Durante el domingo, agentes ministeriales y elementos de la Unidad de Homicidios permanecieron varias horas en el inmueble como parte de las investigaciones. En el lugar se realizó un cateo con el objetivo de localizar indicios que permitan establecer qué ocurrió antes de que la niña fuera llevada al hospital.

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La investigación busca determinar cuándo y dónde sufrió las lesiones la menor, además de establecer quiénes estuvieron presentes durante las horas previas a su traslado al Hospital Metropolitano.

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La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abiertas las indagatorias y trabaja en la integración de evidencias, testimonios y resultados periciales para esclarecer el fallecimiento.

Hasta el momento, la autoridad investigadora no ha informado públicamente si existen personas detenidas por estos hechos. La madre de la niña y su pareja continúan sin ser localizados, de acuerdo con los datos disponibles.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre la causa médica específica de muerte ni se ha informado si el Ministerio Público contempla alguna clasificación penal definitiva para el caso.

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