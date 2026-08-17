¿Es acoso ir a esperar a tu artista favorito al hotel o es parte de ser figura pública? Esta semana en ¿Qué Plan? armamos el debate definitivo a raíz de los avistamientos de Harry Styles recorriendo las calles de la CDMX (¡de Reforma a Chapultepec!).

Analizamos la línea entre el fanatismo respetuoso, la persecución y los recuerdos de cuando los fans llevaban mariachi a los hoteles.

Además, nos ponemos al día con lo peor de La Casa de los Famosos (¿por qué nos robaron el contenido de Mariana Ochoa?), el éxito rotundo de Spider-Man en taquilla, y por qué deberías darle una oportunidad a Survivor.

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¿Qué Plan? ✨🎬

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Marlem Suárez y César González, reporteros de espectáculos de EL UNIVERSAL echan chismecito sobre películas, series, estrenos y conciertos.