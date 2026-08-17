Más Información

Mauricio Martínez pide a “Ventaneando” responsabilizarse de sus palabras tras polémica con Pedro Sola

Mauricio Martínez pide a “Ventaneando” responsabilizarse de sus palabras tras polémica con Pedro Sola

Hayden Panettiere: en la llamada al 911, reportaron que la actriz había sufrido un paro cardíaco debido a una presunta sobredosis

Hayden Panettiere: en la llamada al 911, reportaron que la actriz había sufrido un paro cardíaco debido a una presunta sobredosis

Graban con el corazón en África

Graban con el corazón en África

"Lanterns", relevo de superhéroes

"Lanterns", relevo de superhéroes

Ricardo Casares le mete gol a “Chicharito”

Ricardo Casares le mete gol a “Chicharito”

¿Es acoso ir a esperar a tu artista favorito al hotel o es parte de ser figura pública? Esta semana en ¿Qué Plan? armamos el debate definitivo a raíz de los avistamientos de Harry Styles recorriendo las calles de la CDMX (¡de Reforma a Chapultepec!).

Analizamos la línea entre el fanatismo respetuoso, la persecución y los recuerdos de cuando los fans llevaban mariachi a los hoteles.

Además, nos ponemos al día con lo peor de La Casa de los Famosos (¿por qué nos robaron el contenido de Mariana Ochoa?), el éxito rotundo de Spider-Man en taquilla, y por qué deberías darle una oportunidad a Survivor.

#HarryStyles#CDMX#FourSeasons#LaCasaDeLosFamosos#Survivor#Cine#PodcastMexico#ElUniversal#QuePlan#Streaming#Fandom

💬 Déjanos tu comentario:

Recuerda seguir a "¿Qué Plan?" en Spotify: 🎧

[Publicidad]

Míranos en YouTube ▶️

¿Qué Plan? ✨🎬

[Publicidad]

Marlem Suárez y César González, reporteros de espectáculos de EL UNIVERSAL echan chismecito sobre películas, series, estrenos y conciertos.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]