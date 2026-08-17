La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó pérdidas entre un 30 y 50% para el comercio formal por la venta de útiles escolares de origen chino.

A pesar de que se espera una derrama económica de 5 mil 870 millones de pesos en la capital, 6.3% mayor con relación al mismo periodo del año pasado, la cámara insistió en que la venta de estos productos extranjeros impacta a corredores del Centro Histórico.

En un comunicado, la Canaco en la CDMX estimó que ante este panorama las papelerías y locatarios de la calle de Mesones registran reducciones de hasta 50% en sus ingresos durante esta temporada; mientras empresas mexicanas han sido desplazadas por nuevos establecimientos dedicados a almacenar y vender mercancía de origen asiático.

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El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, explicó que los padres de familia compran a un menor precio los útiles chinos, hasta 70% más barato, pero el desembolso puede ser el doble, ya que los artículos son de baja calidad y tienen que adquirirlos de nuevo.

“Algunos comerciantes afiliados a la Cámara nos comentan que varios fabricantes nacionales han dejado de producir determinados artículos debido a esa competencia desleal. Esto complica la permanencia de productos hechos en México dentro del Centro Histórico”, subrayó Gutiérrez Camposeco.

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El líder empresarial agregó que el gasto promedio por familia por cada alumno ronda entre los 2 mil 782 y 4 mil 550 pesos; además, el retorno a las aulas de un millón 290 mil alumnos de educación básica activará las ventas de más de 35 mil unidades económicas, incluidas las micro, pequeñas y grandes empresas de la Ciudad de México.

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Gutiérrez Camposeco hizo un llamado a los padres de familia para que planeen sus compras con anticipación y adquieran productos en los comercios legalmente establecidos.

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