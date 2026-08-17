[Publicidad]
Tres personas (dos hombres y una mujer) fueron asesinados a tiros la noche de ayer en el municipio de San Rafael, ubicado en la zona norte del estado.
Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Pital, donde sujetos armados atacaron de manera directa a las tres víctimas, la cuales convivían en un domicilio.
Vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades policiales, quienes implementaron un fuerte operativo de seguridad en búsqueda de los responsables, sin que hayan tenido éxito.
Lee también Rescatan a personas secuestradas y detienen a tres en San Luis Río Colorado; aseguran arsenal y droga
La Fiscalía General del Estado inició una investigación del caso y de acuerdo con los primeros reportes, dos de las personas asesinadas eran originarias de Puebla.
Durante los primeros seis meses del año, se documentaron 91 casos de extrema violencia en territorio veracruzano, según reportó la organización civil Causa en Común.
[Publicidad]
Durante el primer semestre del año, dicha ONG encontró 2,181 casos de violencia extrema y los estados con mayor número de casos fueron Sinaloa (299), Michoacán (143), Chihuahua (125), Sonora (123) y Guanajuato (122).
LL
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Gayle King recuerda la última entrevista que hizo a Hayden Panettiere: "claramente, seguía luchando"
Tendencias
¿Quién es Wladimir Klitschko, padre de la hija de Hayden Panettiere?; esto se sabe
Estados
Localizan esculturas “Los Pescadores” y “La Pareja de Jarochos” en Veracruz; fueron encontradas en una bodega del Parque Ecológico
Universal Deportes
Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de HOY, lunes 17 de agosto
Espectáculos
Conoce a Rafael Mercadante, el sexto habitante de La Granja VIP 2
Fútbol
¿Dónde ver Pachuca vs Puebla EN VIVO? Canales y horarios de la Jornada 4 de la Liga MX
Fútbol
¿Dónde ver Necaxa vs León EN VIVO? Canales y horarios de la jornada 4 de la Liga MX
La Roja
¡Se desvivió! Adulto muere al impactar su motocicleta con un coche, no portaba equipo de seguridad