Lorenzo Méndez López, de 25 años de edad, detenido por el delito de homicidio calificado, no se fugó en el tribunal de audiencia del centro penitenciario, “sino mientras la persona se encontraba bajo resguardo y custodia de la Guardia Estatal Procesal, desde el área de seguridad ubicada en el extremo del túnel proveniente del CERSS número 5, que conecta con Juzgado de Control, cuya operación y control se encuentra a cargo de dicha corporación”, reveló el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

La noche del domingo la Secretaría de Seguridad Pública informó que el detenido originario del municipio de San Juan Cancuc “nunca ingresó ni estuvo bajo resguardo de dicho centro penitenciario”, porque al momento de la fuga estaba en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento”, en espera de audiencia inicial.

Además, se había dicho que el detenido originario de San Juan Cancuc, se fugó desde el interior del centro penitenciario, al saltar la barda.

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Pero el TSJE aclaró que, según el acuerdo con el informe rendido por el Juzgado, Méndez López pidió ir al sanitario. “Un elemento de la Guardia Estatal Procesal encargado de su custodia procedió a realizar su traslado y, durante esta acción, la persona bajo su resguardo logró evadirse”.

Así, el detenido se encontraba bajo el resguardo y custodia de la Guardia Estatal Procesal, que de acuerdo a la Ley que Establece las Bases de Operaciones de la Secretaría de Seguridad, su función corresponde a brindar “seguridad, custodia y traslado” de los reos.

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“El Protocolo Nacional de Actuación de Seguridad en Salas establece que corresponde a los integrantes de las instituciones de seguridad pública responsables de la custodia garantizar la seguridad de la persona imputada privada de su libertad durante su permanencia en el Centro de Justicia, incluyendo su estancia en el área de seguridad mientras espera el inicio de la audiencia”, explica el TSJE.

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Y asegura que mantiene “plena disposición” para colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de las responsabilidades que conforme a derecho correspondan.

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La Secretaría de Seguridad Pública informó que Lorenzo es buscado en coordinación del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Sobre la carretera número 119, en el tramo San Cristóbal-Ocosingo, los militares y policías han establecido patrullajes y retenes.

Custodios del penal han denunciado la falta de elementos para brindar seguridad en el centro penitenciario y por no escuchar sus peticiones, piden la destitución de los mandos que están al frente de la prisión. “Es relevante señalar que el resguardo de dicho individuo recaía únicamente en un solo elemento, lo cual evidencia las condiciones precarias y el abandono en que opera nuestro personal”, acusaron los custodios en un documento enviado a sus superiores.

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LL