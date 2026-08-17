El secretario General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier de la Fuente Hernández, reportó que se aplicó el examen de control a aproximadamente 4 mil 200 jóvenes durante el primer turno de aplicación en la Ciudad de México de 5 mil 900 que habían realizado su registro, lo que afirmó representa cerca del 80% de los convocados.

“Ahorita el examen empezó muy bien, siempre hay muchísimas cosas que entran en juego para poderlo aplicar y en una población tan grande había unas cuestiones técnicas que afortunadamente se pudieron atender”, dijo.

En conferencia de prensa, De la Fuente Hernández informó que la institución tiene previsto atender a alrededor de 6 mil 950 aspirantes por turno durante la jornada de aplicación con el propósito de cubrir la demanda de los jóvenes que fueron convocados al examen de control presencial.

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“Pensamos que el número de aspirantes se va a mantener sobre esos rangos en los próximos días y contamos con la presencia de directoras y directores de centros, institutos, escuelas, facultades de la Universidad que nos están acompañando como observadores y garantes del proceso que estamos haciendo”, expresó.

Con respecto a los resultados, anunció que se tiene previsto dar a conocer los resultados de la evaluación en tiempo real previo al inicio del ciclo escolar previsto para el 31 de agosto, “porque todos los alumnos estarán asignados hacia el último fin de semana de agosto y en muchos casos iniciarán con actividades”.

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Sobre el ausentismo de aspirantes que se ha reportado, aseguró que se debe a diversos factores y rechazó que sea debido a que éstos hayan realizado trampa, “porque yo no podría decir que son los que hicieron algo indebido o que tuvieron algo mal, no me atrevería a decirlo”.

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Adicionalmente, consideró que, una vez concluido el examen de control, la Universidad Nacional y los jóvenes van a quedar conformes con los resultados del proceso, “porque se cuidan todos los elementos para que los resultados sean los que obtuviste. No va a haber nadie que utilice alguna ayuda externa o alguna cuestión que ponga en mejor posición a alguien del resto”.

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Con relación a los aspirantes que no pudieron obtener su cita al examen de control, explicó que la institución ha atendido el 70% de los inconformes, “pues se les cita, se les enseña la evidencia, se les da las razones y hasta este momento, de todos los que se han revisado, no ha habido ninguna inconformidad”.

De la Fuente Hernández también extendió una disculpa de la Universidad Nacional a los aspirantes que presentaron el examen de admisión en línea y sostuvo que la institución ha actuado con rapidez y transparencia para dar certidumbre a los jóvenes.

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“Por supuesto hay que pedir una disculpa. Al final del día sucedió algo inesperado, que rebasó cualquier expectativa, que no tuvieron que ver muchísimo jóvenes que hicieron de manera normal su examen y que están siendo afectados con el estrés y la incertidumbre de uno nuevo”, declaró.

“Siempre hay tiempo para cambiar, lo que no puedes hacer es ocultarlo, minimizarlo, quedarte pasmado o paralizado y la UNAM actuó de manera muy rápida, transparente y aprendió mucho”, manifestó.

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