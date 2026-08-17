Ya estamos a más de mitad del año y eso solo significa una cosa: ha iniciado una de las temporadas más esperadas por los foodies y amantes del buen comer, la temporada de chiles en nogada.

Nos hemos dado a la tarea de probar distintos chiles para presentarte esta guía con algunos de los más ricos que puedes encontrar en la Ciudad de México.

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¿Dónde comer chiles en nogada en la CDMX?

Tagers

La reconocida cadena de restaurantes poblanos tiene presencia en la CDMX en la zona de San Ángel. Para esta temporada, prepararon su tradicional chile en nogada con un capeado dorado y ligero, su nogada está elaborada 100% con nuez de castilla, tiene un toque alicorado de Jerez, queso fresco de leche de cabra que se produce en las zonas de Chignahuapan, Tepeyahualco y Zacatlán, y está decorado con granada roja y perejil.

El relleno es de carne molida con las típicas frutas criollas de temporada, así como almendras y un toque de pasitas. Además, de viernes a domingo, los comensales podrán encontrar un chile en nogada vegano, sin capear y con relleno de carne de soya.

De igual manera, en el menú podrás encontrar ennogadas (inspiradas en las enchiladas Agustinas): tres tortillas doraditas rellenas de rajitas de chile poblano, carne molida con frutas de temporada, almendras, un poco de pasitas y bañadas con nogada y decoradas con granada y perejil.

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Para acompañar estos platillos, hay opciones de maridaje con vino rosé, así como una mezcalina de limón eureka. Para el postre, prepararon el "Capricho de la Marquesa", una conchita de vainilla rellena de helado de vainilla, con crema pastelera de coco, pepita de calabaza tostada y pepitas garapiñadas.

La temporada de chiles en nogada de Tagers termina el 16 de septiembre. El restaurante se ubica en Av. de la Paz 40, San Ángel.

Cuentan con chile tradicional, vegano y ennogadas inspiradas en las enchiladas Agustinas. Foto: cortesía Tagers

Carmela & Sal

El restaurante encabezado por la chef Gaby Ruiz presenta su temporada de Chiles en Nogada. Como ya es costumbre, cada año cambia la receta y, para este 2026, consiste en un chile con relleno de carne de res y cerdo, manzana panochera, pera lechera, durazno criollo, plátano macho frito, ciruelas pasas, pasas rubias, piñones y jícama cristalizada como sustituto del acitrón.

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Se sirve bañado con una nogada preparada con nuez de Castilla fresca proveniente de Atlautla, en el Estado de México y se termina con granada y pétalos de rosa.

Además del chile en nogada en solitario, el restaurante ofrecerá un menú especial que incluye Tostadas de mentiras, Chile en nogada y Manjar de coco, acompañado por distintas experiencias de maridaje con destilados de agave, vinos y espumosos mexicanos seleccionados por el sommelier Andrés Arenas.

El chile individual tiene un costo de 690 pesos, mientras que el menú con experiencia de bebidas tiene un costo de 1,590 pesos. Carmela y Sal se ubica en la Torre Virreyes, Pedregal 24, en Lomas Virreyes.

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Se sirve bañado con una nogada preparada con nuez de Castilla fresca se termina con granada y pétalos de rosa. Foto: cortesía Carmela y Sal

Azulísimo

El afamado chef Ricardo Muñóz Zurita presenta esta temporada no uno, sino tres estilos diferentes de chiles en nogada y cinco nogadas distintas.

Comenzando por los chiles, la diferencia principal radica en el tipo de carne usada para el relleno. Para el Chile en nogada estilo Atlixco, el chef propone un relleno hecho con 50% relleno de carne de cerdo y 50% frutas, haciéndolo un chile bien equilibrado y clásico.

El Chile en nogada estilo Coxcatlán consiste en un relleno 70% de carne de cerdo deshebrada y 30% frutas y, finalmente, el Chile en nogada estilo Ciudad de Puebla, posee un relleno 70% carne de res y 30% fruta.

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Los rellenos, además de la carne, llevan las clásicas frutas como manzana panochera, peras de leche o San Juan, duraznos amarillos de Calpan, piñones rosas, almendras, pasas, aceitunas, alcaparras y especies. Los chiles se sirven sin capear y a temperatura ambiente.

Después de ordenar tu chile, debes de decidir qué tipo de nogada deseas: Antigua, Dulce, Mixta, Canelita y Cominosa.

Cada chile tiene un costo de 649 pesos y hay opciones de maridaje con vino blanco, rosé, espumoso, tinto y champán; así como coctelería.

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El chef Zurita presenta 3 opciones de chiles y 5 nogadas. Foto: cortesía Azulísimo

El Café de Bellas Artes

Al interior del Palacio de Bellas Artes, se encuentra este icónico restaurante. Durante esta temporada los comensales pueden probar la propuesta de chile en nogada del chef Elihu Guzmán.

El chile de aquí es la receta clásica (sin capear), con picadillo de carne con la fruta de temporada, nogada generosa y granada, que busca agradar a todos los paladares. Está disponible lo que queda de agosto y durante todo el mes de septiembre. Tiene un costo de 350 pesos.

El chile de aquí es la receta clásica, sin capear. Foto: María Hernández. El Universal

El Tajín

La chef y propietaria Ana Arroyo y la chef Dulce Velasco alistaron dos tipos de chile en nogada, ambos elaborados con ingredientes tradicionales provenientes de San Andrés Calpan, en Puebla.

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La versión de la chef Dulce es el chile en nogada tradicional que equilibra sabores dulces y salados. La nogada se prepara con nuez de Castilla de San Andrés Calpan, leche, crema y queso de cabra, mientras que el relleno combina carne de res y cerdo con durazno criollo, manzana panochera y pera de leche.

Por su parte, la chef Ana Arroyo presenta un chile ancho hidratado en piloncillo y relleno de pato, higo y manzana, bañado con nogada ligeramente salada hecha con nuez de Castilla, almendra y queso de cabra.

La temporada de chiles estará disponible hasta el 30 de septiembre. El Tajín se encuentra en Av. Miguel Ángel de Quevedo 687, San Francisco, Coyoacán. Al interior del Centro Veracruzano.

Aquí encontrarás en chile tradicional y uno de chile ancho relleno de pato. Foto: cortesía El Tajín

Los Danzantes Coyoacán

Frente al parque Centenario en Coyoacán, Los Danzantes decidió rendir homenaje a los ciclos de la naturaleza con su Festival de Chiles en Nogada. Su propuesta ofrece dos interpretaciones para celebrar la riqueza gastronómica del país.

Nogada tradicional: se apega a la receta clásica con un chile poblano escalfado, picadillo mixto de res y cerdo enriquecido con frutas criollas y una tersa nogada de nuez de castilla.

Nogada rosa: una propuesta audaz elaborada con un chile ancho suavizado en piloncillo, canela y especias, relleno de pato con frutas de temporada y un toque sutil de cocoa, cubierto con una nogada teñida naturalmente con betabel y bugambilia.

Para finalizar la experiencia, el restaurante creó un postre inspirado en los sabores del chile en nogada: la tarta mestiza, un mousse de nuez de castilla sobre galleta de plátano macho, frutas de estación y un delicado coulis de chile poblano.

El Festival de Chiles de Nogada de Los Danzantes estará disponible hasta el último domingo de septiembre. Los costos van de 590 a 610 pesos y los encuentras en Plaza Centenario 12, Coyoacán Centro.

La propuesta consta de dos chiles, uno tradicional y otro de nogada rosa. Foto: cortesía Los Danzantes

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