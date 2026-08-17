Fidel Castro Ruz supo leer el momento adecuado en Cuba y aplicar el método correcto para hacer la Revolución; la guerrilla que encabezó fue exitosa porque recibió el apoyo del pueblo y del Partido Comunista de Cuba (PCC). "Fidel se puso al frente de la rebelión y fue el pueblo cubano y el Partido revolucionario quienes lo sostuvieron", aseguró Aquiles Córdova Morán, líder del Movimiento Antorchista Nacional, al impartir la conferencia: “100 años con Fidel Castro: vigencia de su obra y pensamiento”, en el marco de los 100 años de su natalicio, este 13 de agosto.

Ante 2 mil 500 antorchistas, en el majestuoso Teatro "Aquiles Córdova Morán", en Tecomatlán, Puebla, se realizó esta importante conferencia con motivo del nacimiento del líder de la Revolución Cubana y de América, al que asistió el Embajador de Irán, Abolfazl Pasandideh, y representaciones de las Embajadas de Rusia y China. Córdova Morán hizo un recuento de las luchas del pueblo cubano por su independencia.

Conferencia con motivo del nacimiento del líder de la Revolución Cubana. Foto: Cortesía

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Aquiles Córdova habló de las lecciones importantes que se pueden sacar de la actividad revolucionaria de Fidel: primero, la enseñanza que nos deja sobre qué es y en qué consistió la guerrilla, y aseguró que "sin el apoyo del pueblo y del Partido no hubiera triunfado la guerrilla; Fidel aplicó el método adecuado en el momento adecuado". Aquí el líder antorchista remarcó que cobra importancia construir un partido de nuevo tipo, que sea la vanguardia de las masas trabajadoras.

La segunda lección que nos dejó Fidel es que el dirigente tiene que ir al frente de su gente y de su partido; ese fue un rasgo distintivo del líder cubano con respecto a otros líderes mundiales: "Los dirigentes no sólo están para pensar, a la hora de enfrentar verdaderas crisis hay que ponerse al frente y Fidel lo hizo; él entendió y comprendió el marxismo y así pudo convertirse en un verdadero líder mundial.

Y la tercera enseñanza es que Castro Ruz "practicó el internacionalismo proletario, como ya no se hace ni se ve por ningún lado"; algo que se demuestra con el apoyo de mujeres y hombres cubanos en Angola, Sudáfrica, Nicaragua, Venezuela, etc.; "los cubanos son gente preparada, educada y politizada y por eso salen de su país a apoyar a otros pueblos del mundo. "Fidel Castro fue y es el héroe de América Latina y de todo el mundo subdesarrollado", aseguró Córdova Morán.

Aquiles Córdova Morán, líder del Movimiento Antorchista Nacional. Foto: Cortesía

En otra parte de su disertación, Aquiles Córdova refirió que Antorcha considera que sigue siendo válido el marxismo-leninismo como explicación del mundo y guía de acción de los revolucionarios. Que sigue siendo cierto que la riqueza de los potentados es fruto de la plusvalía que se le extrae a los trabajadores porque "solo el trabajo humano genera valor", y porque considera que hay lucha de clases y "si esas clases sociales nacieron en un momento dado, tendrán que perecer; y esa es la tarea de los revolucionarios”, trabajar para que las clases sociales desaparezcan.

El Antorchismo considera que se debe construir una vanguardia, un Partido Revolucionario que le dé guía a las masas trabajadoras y esté en la primera línea de batalla: "creemos que la naturaleza del imperialismo es incompatible con los movimientos que defienden los intereses del pueblo y que quieren acabar con la pobreza, el hambre, la miseria, la inseguridad; movimientos que quieren hacer de la humanidad hombres que gocen de los bienes que se producen.”

"El imperialismo promueve las guerras, engaña, promete, no negocia y ataca a los pueblos; por eso ahora lucha por apoderarse del mundo", pero a pesar de eso, los Estados Unidos sienten el peligro y se lanzan contra el mundo para evitar una crisis; "EE. UU. está en declive porque el uso de mucha tecnología y el despido de miles de trabajadores ha echado abajo la tasa de ganancia, que sólo puede levantarse contratando más obreros y ellos no lo harán. Prefieren atacar a otros países y saquear sus recursos. Por eso, mientras exista el imperialismo habrá guerra". Hoy es la humanidad contra el imperialismo, por eso le tienen miedo a Cuba.

Grupos Culturales del Movimiento Antorchista presentaron un cuadro cultural dedicado a Cuba. Foto: Cortesía

Tras criticar la política intervencionista de Estados Unidos contra México, remarcó que ellos quieren poner un gobierno de derecha; por eso atacan a Morena; pero "México no quiere a los gringos porque cuando entren ya no se van a querer salir. Estados Unidos quiere una retaguardia en América Latina para cuando se dé la guerra contra China y Rusia”; en ese sentido remarcó que los antorchistas defendemos nuestra patria y por eso mientras la presidenta Claudia Sheinbaum le plante cara al imperialismo, la apoyaremos.

Las lecciones de Fidel Castro, a 100 años de su natalicio, cobran vigencia y deben ser estudiadas y seguidas por los pueblos. “Aguanta, Cuba, un día México se va a liberar y haremos un bloque poderoso para defender a los pueblos de América Latina. Aguanten cubanos, vamos a ganar”, finalizó.

Tras la importante ponencia, los Grupos Culturales del Movimiento Antorchista presentaron un cuadro cultural dedicado a Cuba y a Fidel, con música, bailes, poesía y canciones; además, en el lobby del Teatro, se exhibió una exposición de 60 pinturas y fotografías que realizaron jóvenes, colonos y obreros organizados en el Antorchismo.

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