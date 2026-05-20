Con un llamado a fortalecer la lucha ideológica, acercarse al pueblo y organizar a las masas para defender sus intereses de clase, Aquiles Córdova Morán, líder nacional del Movimiento Antorchista, ofreció la ponencia “Los principales factores en la decadencia del imperialismo” y con esto inauguró el III Congreso Internacional Universitario (CIU) 2026, que organizó el Centro Universitario Tlacaélel (CUT), evento académico que durante tres días reunirá a estudiantes, investigadores y catedráticos de distintas partes del país.

La ponencia de Córdova Morán, que se realizó en el Centro de Convenciones “Ágora”, ubicado en la colonia “Cerro del Tejolote”, ante unos 500 asistentes, marcó el arranque de las actividades del CIU y estuvieron presentes la rectora de la institución universitaria, Atenea Román Serrano; los doctores en economía Abel Pérez Zamorano, Brasil Acosta Peña y Jasón Célis; así como Andrés Piqueras Infante, Doctor en Sociología por la Universidad de Valencia y actualmente profesor titular de la Universidad Jaume I de Castellón.

Aquiles Córdova Morán ofreció la ponencia “Los principales factores en la decadencia del imperialismo”. Foto: Cortesía

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El encuentro contempla más de 100 conferencias, 50 ponencias, talleres, mesas de trabajo y simposios con participación de universitarios y académicos.

Durante su intervención, Córdova Morán, que cuenta con experiencia de más de 50 años de lucha social, es líder de más de 2 millones de mexicanos y autor de 25 libros, explicó que el imperialismo atraviesa una crisis estructural derivada de las contradicciones propias del capitalismo moderno, entre ellas la caída de la tasa de ganancia, la automatización de la producción y la concentración extrema de la riqueza.

El líder social sostuvo que la sustitución de trabajadores por máquinas permitió durante años elevar la productividad de las empresas; sin embargo, advirtió que este modelo terminó por debilitar el consumo y reducir las ganancias, provocando una tendencia al estancamiento económico.

Al analizar el escenario internacional, afirmó que las guerras contemporáneas responden a la búsqueda del dominio económico y político del mundo por parte de la principal potencia imperialista de nuestros tiempos, Estados Unidos, que busca mantener el control global mediante el apoderamiento violento de recursos naturales, mano de obra barata y mercados de otros países.

El III Congreso Internacional Universitario (CIU) 2026 reunirá a estudiantes, investigadores y catedráticos de distintas partes del país. Foto: Cortesía

Una parte central de su mensaje estuvo dirigido a la necesidad de impulsar una batalla ideológica entre las masas populares para explicarles estos fenómenos y alertarlos del peligro que corre la humanidad entera, por lo que llamó los universitarios a abandonar la pasividad y acercarse directamente al pueblo para organizarlo, elevar su conciencia política y prepararlo para resistir los embates imperialistas que buscan seguir empobreciendo a México y otras naciones.

“Hay que ir con la gente, hablarle y darle confianza; solo así se puede levantar al pueblo para que defienda sus intereses y se coloque del lado correcto de la historia”, expresó ante cientos de universitarios, catedráticos y público que asistió al encuentro académico, único en su tipo en la zona oriente del Estado de México.

Asimismo, planteó la necesidad de construir mecanismos de contrapropaganda capaces de enfrentar la influencia ideológica del imperialismo y sus medios de difusión. En ese sentido, insistió que la tarea de los universitarios no debe limitarse al análisis académico, sino traducirse en trabajo político y organización social entre las clases trabajadoras.

Aquiles Córdova es un luchador social que ha trabajado en la educación y politización de miles de mexicanos. Foto: Cortesía

Al abordar que los pueblos del mundo se tienen que organizar y luchar contra el imperialismo, enfatizó que el “objetivo no sólo es apoyar a los BRICS” o esperar que ese grupo de naciones haga la tarea que le corresponde hacer a cada pueblo: “ellos nos van ayudar, pero sólo debilitando al imperio norteamericano, nosotros tenemos que desarrollar nuestro país y luchar por una transformación profunda de la sociedad; nosotros nos tenemos que educar, concientizar y organizarnos para ser una fuerza social que logre transformaciones sociales profundas en México.

Aquiles Córdova, al que un destacado intelectual mexicano se refirió como “el más culto entre los políticos y el más político entre los cultos de nuestro país”, es un luchador social de toda la vida y siempre ha trabajado en la educación y politización de miles de mexicanos para que sean gente más visionaria, crítica y con los argumentos suficientes para luchar en defensa de los que menos tienen y educarlos para cambiar este sistema político-social que nos oprime.

Su ponencia en el III Congreso Internacional Universitario 2026, que organizó el CUT, lo vuelve a colocar como un hombre visionario, un hombre que sabe lo que necesitan hacer, tanto el pueblo de México, como todos los pueblos del mundo para liberarse y conquistar un modelo económico más justo y equitativo para todos los habitantes del planeta.

Por su parte, la Rectora Atenea Román Serrano, en su discurso inaugural, criticó la forma en la que hoy se educa al hombre; un sistema en el que la educación enseña al individuo y a los jóvenes a someterse a un sistema opresor sin protestar; por lo tanto, “Educar para liberar es un acto de rebeldía”; y refirió que el proyecto educativo se fortalece con el compromiso social en práctica.

Rectora del CUT criticó la forma en la que hoy s educa al hombre. Foto: Cortesía

“Nuestros universitarios no sólo reciben educación dentro del aula; se comprometen con el desarrollo de las colonias marginadas, con los pueblos y comunidades azotados por los desastres naturales, con el atraso de las escuelas públicas donde tanta falta hace su conocimiento y servicio y con la constante elevación de su teoría y preparación científica como el que tiene el III Congreso Internacional Universitario”.

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