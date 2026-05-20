Más Información

EU imputa al expresidente cubano Raúl Castro; lo acusa de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses

EU imputa al expresidente cubano Raúl Castro; lo acusa de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses

Audomaro, detrás de la carrera del general Mérida; ambos son expertos en inteligencia militar

Audomaro, detrás de la carrera del general Mérida; ambos son expertos en inteligencia militar

EU sanciona a individuos y entidades ligados a Cártel de Sinaloa; es por lavado de dinero para el grupo criminal

EU sanciona a individuos y entidades ligados a Cártel de Sinaloa; es por lavado de dinero para el grupo criminal

Cae por extorsión Agustín Toledano, presidente municipal de Atlatlahucan; reportan detención de tres personas más

Cae por extorsión Agustín Toledano, presidente municipal de Atlatlahucan; reportan detención de tres personas más

Maru Campos rechaza ignorar llamada de Sheinbaum; “la presidenta tiene mi celular”, afirma tras polémica por agentes de la CIA en Chihuahua

Maru Campos rechaza ignorar llamada de Sheinbaum; “la presidenta tiene mi celular”, afirma tras polémica por agentes de la CIA en Chihuahua

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

Los pasos de Andy López Beltrán en Morena; afiliaciones masivas y poca transparencia marcan su gestión

Los pasos de Andy López Beltrán en Morena; afiliaciones masivas y poca transparencia marcan su gestión

Crisis en Sinaloa obliga a nuevos perfiles políticos; Jorge Álvarez Máynez destapa posibles aspirantes de MC a la gubernatura

Crisis en Sinaloa obliga a nuevos perfiles políticos; Jorge Álvarez Máynez destapa posibles aspirantes de MC a la gubernatura

INE avala requisitos de Somos México; organización confía en obtener registro como partido político

INE avala requisitos de Somos México; organización confía en obtener registro como partido político

Sergio Mayer renuncia a Morena; alude motivos personales

Sergio Mayer renuncia a Morena; alude motivos personales

Inzunza, el tejedor de la reforma judicial que recibe 333 mil pesos mensuales; estas son las polémicas de su paso legislativo

Inzunza, el tejedor de la reforma judicial que recibe 333 mil pesos mensuales; estas son las polémicas de su paso legislativo

Sergio Mayer y su paso por Morena; 9 iniciativas, licencias y procedimientos en su contra conforman su perfil legislativo

Sergio Mayer y su paso por Morena; 9 iniciativas, licencias y procedimientos en su contra conforman su perfil legislativo

Estados Unidos impuso sanciones a más de una docena de personas, un restaurante mexicano y una empresa de seguridad vinculados al y a sus actividades de .

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro afecta a Jesús González Peñuelas, un fugitivo conocido como "Chuy" González, acusado de participar en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos y de lavar fondos para el cártel. El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto desde 2024.

Fue sancionado también Armando de Jesús Ojeda Avilés, acusado de ayudar a lavar las ganancias del fentanilo y otras drogas en nombre del cártel.

Lee también

La medida también afecta a "Gorditas Chiwas", un restaurante en Chihuahua propiedad del empresario sancionado Alfredo Orozco Romero.

Los sancionados quedan ahora impedidos de tener vínculos con el sistema bancario de Estados Unidos, trabajar con estadounidenses o tener activos en Estados Unidos. No está claro qué tan integradas están las personas y empresas sancionadas en el sistema financiero norteamericano.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló en un comunicado que el Tesoro “seguirá sancionando a los cárteles terroristas y a sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener a Estados Unidos seguro”.

El fentanilo, un potente opioide, es hoy la droga más letal en Estados Unidos: Apenas 2 miligramos puede ser mortal.

Y aunque las sobredosis de drogas aumentaron de forma drástica durante las últimas dos décadas, con el número de muertes incrementándose aproximadamente un 520% de 1999 a 2023, las muertes por sobredosis están empezando a disminuir —casi un 3% de 2022 a 2023, según los datos más recientes.

Lee también

México y China son las principales fuentes de fentanilo y sustancias derivadas que se trafican directamente hacia Estados Unidos, de acuerdo con la Administración para el Control de Drogas, encargada de combatir el tráfico ilícito de estupefacientes.

Casi todos los ingredientes del fentanilo provienen de China. Las empresas que los producen tienden a usar direcciones falsas y etiquetas engañosas para evitar ser detectadas por las fuerzas del orden.

El presidente Donald Trump ha ofrecido repetidamente enviar al ejército tras los cárteles, y su administración designó en 2025 al Cártel de Sinaloa como un grupo terrorista.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de México trabajó con el Tesoro y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos para identificar objetivos para las sanciones anunciadas el miércoles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana/ iStock

El error ‘fatal’ por el que pueden negarte la visa americana bajo la sección 212(a)

Memorial Day. Foto: iSTOCK-vadimrysev

Memorial Day 2026: Qué es el Día de los Caídos, su historia, origen y por qué se celebra en Estados Unidos

Examen de inglés. Ciudadanía. iStock/ mediaphotos

Preguntas de la entrevista de ciudadanía estadounidense y qué saber sobre el trámite

SEP dice SÍ y adelanta fin de clases. ¿Quiénes terminarán el ciclo escolar antes del 15 de julio? Foto: Especial / SEP

SEP dice SÍ y adelanta fin de clases. ¿Quiénes terminarán el ciclo escolar antes del 15 de julio?

Miami. Foto: Gemini

Playas, fuegos artificiales y cultura: Miami anuncia su gran celebración por los 250 años de Estados Unidos