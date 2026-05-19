El sábado pasado, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, arribó al aeropuerto de Chihuahua en compañía de la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, para encabezar una protesta en defensa de la soberanía, tras el caso de dos agentes de la CIA en la entidad; sin embargo, fueron recibidos con abucheos.

A casi dos años de haber asumido el cargo, en septiembre de 2024, ¿qué ha hecho el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador al frente de su gestión?

Recién se estrenó en el cargo, López Beltrán y la entonces dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, lanzaron una campaña con la que invitaba a electores a afiliarse al partido con una credencial que los identificaba como parte del partido, misma que logró afiliar a poco más de 10 millones de militantes al cierre de 2025.

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No obstante, la hazaña se vio eclipsada por las polémicas en las que el hijo del expresidente se vio envuelto. Una de ellas fue cuando, en julio de 2025, llamó la atención su ausencia en la Asamblea Nacional de Morena. Días después, se conoció que se encontraba de vacaciones en Japón, donde se hospedó a todo lujo en el hotel The Okura Tokyo, con un gasto de 177 mil pesos, junto con Daniel Asaf, jefe de la ayudantía del expresidente de la República.

Otra de ellas fue cuando, en junio de ese año, durante el podcast de “La Moreniza”, dirigido por Alcalde Luján, exigió que no lo llamaran “Andy”, porque era una manera de demeritar el legado de su padre.

“Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. Llamarme ‘Andy’ es demeritar eso, es quitarme ese legado, quitarme ese nombre”, expresó.

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“Les da miedo porque saben lo que vale el nombre y el legado de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y ojalá dejen de llamarme con diminutivos y nombres que no son el mío”, añadió.

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena. Foto: Especial

Viajes de Andy, sin transparencia en Morena

Dos meses más tarde, en agosto, EL UNIVERSAL reveló que López Beltrán realizó 96 viajes a diversos puntos del país para reunirse con coordinadores operativos territoriales a fin de apoyar las campañas de algunos candidatos o para formalizar la afiliación de gobernadores al partido, entre otras actividades; sin embargo, Morena se negó a transparentar los gastos y montos de cada uno.

Fue a través de una solicitud de información realizada desde febrero de 2025, que El Gran Diario de México solicitó a Morena copia de todos los comprobantes de viaje y viáticos realizados por o para el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional desde la fecha en que asumió el cargo, pero en su respuesta de abril, el partido rechazó entregar la documentación con el argumento de que este tipo de gastos son “información de carácter público” disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

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Como operador del partido, EL UNIVERSAL reveló en abril de este año que el hijo del expresidente sostuvo una encerrona en las oficinas del CEN de Morena con cerca de 30 diputados federales para operar el trabajo territorial que realizarán en Coahuila, donde el 7 de junio próximo se disputarán 25 diputaciones locales.

Según fuentes legislativas, antes entrar al salón donde se reunieron, los diputados tuvieron que entregar sus celulares, bajo el argumento de “cuidar al movimiento”, por los constantes rumores de que entre los integrantes del CEN hay discrepancias.

Además, detallaron que en la reunión se presentaron diapositivas con la meta de afiliación, la división de distritos y el reto por cumplir. Se les advirtió de las tareas necesarias para ganar el Congreso coahuilense y que los viáticos para dicho trabajo correrían por su cuenta. Algunos de los legisladores asistentes replicaron que los viáticos debían salir del partido. López Beltrán se comprometió a llegar a un acuerdo con Ricardo Monreal Ávila. para que pudiera haber una “ayuda” desde la Cámara de Diputados.

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Ariadna Montiel rinde protesta como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena este domingo 3 de mayo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

López Beltrán llama a cuidar legado de AMLO

En diciembre de 2024, durante un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, López Beltrán hizo un llamado a la militancia morenista a comprometerse a seguir cuidando el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“No se nos olvida que en esta misma plaza, hace 12 años, junto a AMLO refrendamos nuestra lucha en contra del autoritarismo y por la democracia. Con él hicimos historia, ganamos la Presidencia y con su gobierno se sentaron las bases de la 4T de la vida pública de México”, dijo.

“Ahora el compromiso de todos, y repito de todos, no sólo de su servidor, debe ser cuidar ese legado y seguir luchando juntos por construir el segundo piso de la 4T de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, agregó.

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