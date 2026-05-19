Tras lamentar que el pasado fin de semana sicarios hayan emboscado a elementos del Servicio de Protección Federal que resguardaban el consulado de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que “si de verdad se quiere limpiar México, lo primero es limpiar el gobierno de narcopolíticos”.

En un mensaje publicado en redes sociales, el dirigente priista pidió al gobierno federal “romper el pacto con el crimen organizado”, enfrentar la realidad y reconocer que está infectado “hasta la médula”.

“Ese es el primer paso para después someterlos a juicio, meterlos a la cárcel y extraditarlos a Estados Unidos. Lo que no se puede seguir tolerando es que los sigan justificando, protegiéndolos con maromas legales para ganarles tiempo y dejar que se escapen. O se rompe el pacto con el crimen organizado o la narcodictadura de Morena seguirá creciendo frente a nuestros ojos”, advirtió.

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Alejandro Moreno señaló que en el ataque de sicarios a elementos de seguridad que protegían el Consulado de Estados Unidos en Matamoros, un oficial fue asesinado y dos resultaron heridos.

“Así operan los cárteles del crimen organizado en un país donde la autoridad perdió el control”, afirmó.

“Que ejecuten a un agente asignado a proteger una sede diplomática extranjera confirma que el gobierno de Morena está rebasado y que su tolerancia hacia los cárteles del crimen organizado tuvo consecuencias. Les abrieron espacio, los dejaron fortalecerse y ahora actúan con descaro”, denunció.

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Dijo que no solo hay incapacidad, “hay redes de protección política que explican por qué los criminales se mueven con esa seguridad. Cuando el poder se mezcla con el narco, el Estado se degrada”.

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