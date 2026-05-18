A casi tres semanas de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusará a 10 funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico, dos se han entregado ante las autoridades del país vecino, tres solicitaron licencia de su cargo, uno se encuentra técnicamente en funciones y de cuatro de ellos se desconoce por completo su paradero.

EL UNIVERSAL realiza un recuento sobre lo último que se conoce sobre la ubicación de los acusados, entre los que se encuentra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de la entidad.

Rocha, Gámez y Castro solicitaron licencia, ahora nadie sabe de ellos

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el presidente municipal de Culiacán, ambos pertenecientes al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) solicitaron licencia a su cargo luego de que las autoridades estadounidenses hicieran públicas las acusaciones en su contra por vínculos con el Cártel de Sinaloa el pasado 29 de abril.

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El 30 de abril, un día después de las acusaciones, Rocha Moya apareció en Navolato, Sinaloa, donde lanzó el programa “Fertilizantes para el Bienestar”. Durante el evento, aseguró que no pensaba en separarse de su cargo, pues no tenía ningún temor.

No obstante, a través de un video publicado el 1 de mayo por el Gobierno del Estado de Sinaloa, Rocha Moya solicitó licencia para separarse temporalmente de su cargo, “mientras dure el proceso de investigación”, tras el anuncio de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el inicio de indagaciones en el estado tras los señalamientos de autoridades de Estados Unidos.

“Son falsas y dolosas las acusaciones” puntualizó Rocha en el video y en sus redes sociales, asegurando que los señalamientos eran ataques al movimiento que representa. Un día después, el 2 de mayo, el Congreso estatal nombró a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, quien aseguró que ese día fue la última ocasión en que tuvo contacto con Rocha, luego de que este la felicitara por asumir el cargo.

El lunes 4 de mayo, durante una conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo no saber la ubicación exacta del gobernador con licencia, “hasta donde tengo entendido sigue aquí en Sinaloa, dijo.

El sábado 9 de mayo se reportó que un grupo armado atacó a balazos un antiguo domicilio de Rubén Rocha Moya, el cual se encuentra abandonado. Ante el hecho, el gobernador con licencia no dio declaraciones, sus redes sociales han permanecido inactivas desde el 1 de mayo.

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Por su parte, Juan De Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, rechazó las acusaciones de Estados Unidos; “no tienen fundamento”, escribió mediante una publicación en redes sociales el 29 de abril.

El 1 de mayo durante una sesión de cabildo extraordinaria en la que Gámez no estuvo presente, se dio a conocer que el alcalde solicitaría licencia temporal para alejarse de su cargo por un plazo de al menos díez días. En su lugar se designó a Ana Miriam Ramos, síndica del municipio.

Desde entonces las redes sociales del presidente municipal con licencia están inactivas y no se ha sabido más sobre su situación.

Unos días después, el 5 de mayo, el Vicefiscal General del Estado, Dámaso Castro Zaavedra también solicitó licencia. Apenas un día antes, los canales oficiales de la Fiscalía General habían anunciado que se encontraba “desempeñando sus funciones y en pleno ejercicio de sus atribuciones legales”.

Mediante un comunicado de prensa se informó que Dámaso Castro presentó una solicitud de licencia sin goce de sueldo y manifestó “su disposición para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado”. Luego de ello no se ha vuelto a saber más sobre la ubicación, postura o situación legal del Vicefiscal.

Enrique Inzunza, el senador “en funciones”

El senador del grupo parlamentario de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario General de Gobierno de Sinaloa, rechazó también las acusaciones del gobierno estadounidense, y al igual que Rocha Moya aseguró que “este ataque tiene intenciones muy claras. No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación”.

El 2 de mayo Inzunza publicó un video, grabado en Badiraguato, Sinaloa, asegurando que se uniría a los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso, que iniciaron el miércoles 6 del mismo mes: “ahí nos vemos”, aseguró el legislador a quien no se ha visto en el recinto parlamentario desde que se dieron a conocer las acusaciones en su contra.

El día de inicio de los trabajos de la Comisión Permanente el senador morenista informó en sus redes sociales que no acudiría a la sesión, pues aseguró que se encontraba en Sinaloa. Sin embargo, tampoco se le vio en los días siguientes en el Senado.

Con motivo del Día de las Madres, Inzunza compartió el 10 de mayo una foto a través de sus historias de Instagram, agregando como ubicación la localidad de Badiraguato, desde entonces ha publicado dos mensajes más, el 13 y el 17 de mayo, dejando saber que se encuentra en Sinaloa.

Ante sus ausencias en Senado, su suplente nombrado por Morena, Alejandro Murat, afirmó que “lo correcto” sería separarse de su cargo, como lo hizo Rubén Rocha Moya, pero recalcó que es una decisión que sólo le corresponde tomar a Inzunza.

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Díaz y Mérida, en custodia de Estados Unidos

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa y Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de seguridad del estado se encuentran detenidos en Estados Unidos, según lo confirmado por el Gobierno Federal y la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Mérida Sánchez fue detenido el pasado lunes 11 de mayo, cuando cruzó por la garita de Nogales en Hermosillo, Sonora, hacia Arizona, Estados Unidos, donde fue puesto a disposición del US Marshalls Service y trasladado al Distrito Sur de Nueva York, desde donde se había ordenado su detención.

EL UNIVERSAL reportó que la detención de Mérida Sánchez se llevó a cabo sin resistencia compareció ante una corte en Nueva York y se declaró no culpable de los cargos imputados. Una semana antes el exsecretario de seguridad había tramitado un amparo en Michoacán para evitar su detención y eventual extradición a Estados Unidos.

Mérida ya se encuentra en custodia de autoridades estadounidenses en MDC Brooklyn, de acuerdo con el registro de la Agencia Federal de Prisiones.

La entrega de Enrique Díaz Vega se reportó el 15 de mayo. Una fuente del Departamento de Justicia de EU informó a EL UNIVERSAL que el exsecretario de finanzas podría comparecer ante un tribunal de Nueva York en los próximos días; se prevé que se declare no culpable de las acusaciones en su contra.

Cuatro funcionarios sin rastro

Sobre Marco Antonio Almanza Aviles, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa, no trascendió reacción a los señalamientos por vínculos con el crimen organizado, ni reacción posterior alguna. La misma situación ocurrió con Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias “Cholo”, quien de acuerdo con reportes de medios locales, dejó el cargo de Encargado de la Comisaría General de la Policía de Investigación de Sinaloa en febrero de este año.

De Jose Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa no se encuentra información sobre sus actividades recientes, situación que se repite con Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, quien está acusado de participar en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar.

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