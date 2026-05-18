Autoridades federales se encuentran en el proceso para obtener la identidad de las personas propietarias, posesionarias o usufructuarias del inmueble ubicado en la Sierra el Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua en el que se localizó un narcolaboratorio.

Así como la identificación de posibles empresas proveedoras donde supuestamente participaron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, siglas en inglés) y elementos estatales.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó avances en las investigaciones relacionadas con el hallazgo de un laboratorio clandestino para la producción de drogas el municipio de Morelos, Chihuahua.

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FGR continúa en investigaciones de narcolaboratorio en Chihuahua (18/05/2026). Foto: Especial

En un video, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, detalló que la zona permanece resguardada con apoyo de fuerzas federales, mientras continúan las labores de embalaje y traslado de las sustancias aseguradas para su posterior destrucción.

Lara López señaló que dentro de la investigación por posibles delitos relacionados con ejercicio ilícito de atribuciones y afectaciones a la seguridad nacional, ya fueron entrevistados elementos de la FGE y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que presuntamente participó en labores de seguridad perimetral tras el hallazgo del laboratorio.

Asimismo, explicó que la Fiscalía Federal en Chihuahua trabaja en la identificación de las personas propietarias, posesionarias o usufructuarias del inmueble donde operaba la instalación clandestina, así como en la localización de posibles empresas proveedoras vinculadas al sitio.

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FGR continúa en investigaciones de narcolaboratorio en Chihuahua (18/05/2026). Foto: Especial

Cabe señalar que el 18 de abril de este año, murieron dos integrantes de la CIA, también el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y uno de los oficiales encargados de la seguridad del director de la AEI, tras desmantelar el laboratorio clandestino de metanfetamina.

Los elementos estatales junto con los agentes de la CIA sufrieron un accidente cuando el vehículo perdió el control al circular en un camino de terracería con poca visibilidad, lo que provocó que cayera a un barranco en la carretera Chihuahua–Ciudad Juárez.

La FGR también revisa si existió una investigación ministerial previa al descubrimiento del inmueble y si el operativo que derivó en la localización del laboratorio se realizó conforme a la normatividad aplicable.

Ulises Lara aseguró que la institución mantendrá una investigación “objetiva y seria” para esclarecer los hechos y combatir la impunidad, además de que los avances del caso serán informados.

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